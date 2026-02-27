Președintele Nicușor Dan a promulgat legea privind pensiile magistraților

„Am promulgat în această dimineață legea privind pensiile magistraților, în urma publicării în Monitorul Oficial a deciziei Curții Constituționale. Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, așteptat de societatea noastră. Încrederea cetăţenilor în stat se recâştigă atunci când reformele aşteptate de societate devin realitate”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

„Îi asigur pe magistrați că munca lor este respectată, iar importanța lor în arhitectura statului este pe deplin recunoscută. Voi susține măsurile legislative și administrative cerute de corpul profesional pentru optimizarea condițiilor în care își desfășoară activitatea”, a adăugat el.

Amintim că CCR a decis pe 18 februarie că al doilea proiect al pensiilor magistraților, asumat de premierul Ilie Bolojan în Parlament în decembrie 2025, este constituțional. În aceeași zi în care CCR a dat verdictul, Comisia Europeană a transmis că România a întârziat trei luni Jalonul 215 din PNRR, care viza pensiile speciale.

Cu toate acestea, deși a trecut mai bine de o săptămână, președintele Nicușor Dan nu promulgase legea. Apoi, pe 24 februarie, Administrația Prezidențială a anunțat că șeful statului poate promulga legea „doar după primirea deciziei Curții Constituționale prin care i s-a confirmat constituționalitatea”. Drept urmare, soarta banilor europeni din PNRR pentru acest jalon este încă incertă.

În acest context, premierul Ilie Bolojan a fost la Bruxelles, unde a discutat cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, situația PNRR-ului și a încercat să o convingă ca România să nu piardă cele 231 de milioane de euro din fondurile europene din cauza pensiilor speciale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE