Furioși pe legea care le taie pensiile speciale, magistrații spun că premierul Bolojan are o „mentalitate stalinistă”

„Din declaraţiile publice ale mai multor reprezentanţi ai partidelor aflate în prezent la guvernare, adoptarea acestei legi nu reprezintă, în realitate, o corecţie adusă sistemului pensiilor de serviciu, ci este o pedeapsă aplicată judecătorilor de către puterea executivă în vederea subordonării acestora şi obţinerii unor soluţii judecătoreşti agreate de guvern în cauzele în care cetăţenii se judecă cu statul”, susține UNJR.

Judecătorii cred că legea a fost adoptată la presiunea publică asupra sistemului judiciar, plus „campanii de denigrare, fake news şi dezinformare” la adresa magistraţilor.

UNJR a lansat apoi un atac fără precedent la adresa prim-ministrului României, căruia i-au atribuit o declarație legată de politic: „Covingerea premierului Ilie Bolojan că puterea judecătorilor de a decide în cauzele cu care sunt sesizaţi este delegată acestora de către «lumea politică» reflectă mentalitatea stalinistă a acestuia în raporturile dintre puterea executivă şi puterea judecătorească, în care Partidul era cel care decidea ce hotărâri judecătoreşti trebuie pronunţate de către judecători, care sunt corecte şi care nu“.

În scrisoarea trimisă președintelui Nicușor Dan, judecătorii mai spun că ideea că judecătorii „servesc statul” sau că puterea lor este delegată de clasa politică „reia o logică stalinistă similară”. Anume aceea că magistratul nu mai este garantul drepturilor cetăţeanului în raport cu statul, ci un executant al voinţei guvernamentale. Or, într-un stat de drept, judecătorul este chemat să aplice legea chiar şi împotriva intereselor statului, atunci când acesta încalcă drepturi sau libertăţi”, susțin magistrații.

În final aceștia i-au cerut președintelui Dan să retrimită legea în Parlament, considerând că reexaminarea va permite corectarea problemelor semnalate și conferă legitimitate legii.

De ce nu a promulgat Nicușor Dan legea pensiilor speciale, declarată constituțională de CCR acum o săptămână

Amintim că CCR a decis pe 18 februarie că al doilea proiect al pensiilor magistraților, asumat de premierul Ilie Bolojan în Parlament în decembrie 2025, este constituțional. Cu toate acestea, deși a trecut o săptămână, președintele Nicușor Dan nu a promulgat legea.

Pe 24 februarie, Administrația Prezidențială a anunțat că șeful statului poate face acest lucru „doar după primirea deciziei Curții Constituționale prin care i s-a confirmat constituționalitatea”.

Mai amintim că, la scurt timp după decizia CCR din 18 februarie, Comisia Europeană a transmis că România a întârziat trei luni Jalonul 215 din PNRR, care viza pensiile speciale. Drept urmare, soarta banilor europeni din PNRR pentru acest jalon este incertă.

În acest context, premierul Ilie Bolojan va merge joi, 26 februarie, la Bruxelles, unde va discuta cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, situația PNRR-ului României. Printre altele, Bolojan va încerca să o convingă pe von der Leyen ca România să nu piardă 231 de milioane de euro din fondurile europene din cauza pensiilor speciale.

