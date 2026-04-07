Motorina a scăzut cu încă 10 bani în câteva ore

UPDATE 11.00: Prețurile carburanților s-au modificat pe parcursul zilei de marți, benzina crescând cu 0,01 lei/l și ajungând la prețul de 9,12 lei/l, iar motorina a continuat să se ieftinească, coborând sub pragul psihologic de 10 lei/l. În această după-amiază, prețul la pompă pentru un litru de motorină începe de la 9,93 de lei. Astfel, în doar câteva ore, prețul motorinei a mai scăzut cu încă 10 bani per litru, făcând diferența de preț comparativ cu cel de ieri de aproape 40 de bani.

Care sunt cele mai mici prețuri din țară la carburanți, pe 7 aprilie 2026

Cea mai ieftină benzină din țară se găsește marți, 7 aprilie, la stația Petrolium din Iernut, județul Mureș, și costă 8,92 lei/l, minimul național păstrat de duminică.

Cea mai ieftină motorină standard se află la stația OMV din Voluntari, județul Ilfov, la prețul de 10,02 lei/l, comparativ cu 9,99 lei/l, cât era ieri.

Acestea sunt cele mai mici prețuri la carburanți, însă costul per litru variază în funcție de stația de la care alimentați.

Cele mai mici prețuri la benzină și motorină, pe 7 aprilie 2026, în principalele orașe din țară

Iată în ce orașe din România putem găsi marți, 7 aprilie, cele mai mici prețuri la benzină și motorină.

Clasamentul a fost realizat după cele mai mari orașe din țară în funcție de numărul de locuitori.

  • București – benzină 9,11 lei/l (+0,00), motorină 10,02 lei/l (-0,27)
  • Cluj-Napoca – benzină 9,20 lei/l (+0,09), motorină 10,02 lei/l (-0,27)
  • Timișoara – benzină 9,20 lei/l (+0,09), motorină 10,02 lei/l (-0,27)
  • Iași – benzină 9,20 lei/l (+0,09), motorina 10,02 lei/l (-0,27)
  • Constanța – benzină 9,20 lei/l (+0,09), motorina 10,02 lei/l (-0,27).

Cât costă benzina și motorina, pe 7 aprilie 2026, în București

În București, cea mai ieftină benzină standard costă luni, 9,11 lei/l la Rompetrol, minim păstrat de trei zile, iar cea mai scumpă ajunge la 9,23 lei/l la Mol, la fel ca în ultimele două zile. Prețul benzinei premium este de 9,29 lei/l la Rompetrol, la fel ca sâmbătă, și ajunge până la 9,90 lei/l la Lukoil, maxim păstrat încă de duminică.

Cea mai ieftină motorină standard în București este de 10,02 la OMV deși ieri prețul pentru un litru de carburant era de 10,29 lei/l, o scădere de 27 de bani, iar cea mai scumpă este de 10,51 lei/l la Rompetrol, maxim păstrat identic în ultimele patru zile. Motorina premium a stagnat și ea în ultimele două zile și costă 9,84 lei/l la Rompetrol, urcând până la 11,09 lei/l, comparativ cu 10,89 lei/l, prețul la care se vindea ieri.

Cât costă benzina și motorina, pe 7 aprilie 2026, în Cluj

În Cluj-Napoca, benzina cea mai ieftină este de 9,20 lei/l la Lukoil, o creștere de 0,09 lei comparativ cu 9,11 lei/l, prețul cu care se vindea ieri, iar cea mai scumpă ajunge la 9,29 lei/l la DHR, maxim păstrat în ultimele două zile. Benzina premium s-a scumpit considerabil și are prețuri de la 9,69 lei/l la Rompetrol, comparativ cu 9,29 lei/l, prețul de ieri (o creștere de 0,40 lei) și ajunge până la 9,90 lei/l la Lukoil, minim scăzut de ieri, când cel mai mare preț era de 10,19 lei/l.

Motorina standard costă 10,02 la OMV, comparativ cu 10,29 lei/l, cât era ieri (o scădere de 0,27 lei) , și ajunge până la 10,39 de lei/l la Mol, cu 12 bani mai puțin decât ieri . Prețul motorina premium a explodat însă și este 10,53 la Socar, cu 64 de bani mai mult decât prețul de ieri, care era de 9,89 de lei/l, ajungând până la 11,09 lei/l la Rompetrol, preț maxim crescut cu 0,02 lei/l de ieri.

Cât costă benzina și motorina, pe 7 aprilie 2026, în Timișoara

În Timișoara, cea mai ieftină benzină costă 9,20 lei/l la Rompetrol, înregistrând o creștere de 0,09 lei/l comparativ cu prețul de ieri, și ajunge până la 9,23 de lei/l la Socar, maxim păstrat în ultimele două zile. Cea premium pornește de la 9,69 la stațiile Rompetrol, cu 0,40 lei/l mai mult decât luni și ajunge până la 9,90 lei/l la Lukoil, comparativ cu 10,19 lei/l maximul de ieri (o scădere de 0,29 lei).

Motorina standard pleacă la Timișoara de la prețuri de la 10,02 lei/l la OMV, deși ieri minimul de preț era de 10,29 lei/l (o scădere de 27 de bani) și ajunge până la 10,39 de lei/l la Mol, o scădere de 0,12 lei/l comparativ cu ieri. Pețul motrinei premium a explodat și în Timișoara, urcând marți la 10,53 de lei/l la Socar, deși ieri era de 9,84 lei/l (o creștere de 0,69 lei/l) și ajunge la 11,09 lei/l la Rompetrol, cu 0,02 lei mai mult decât ziua precedentă..

Cât costă benzina și motorina, pe 7 aprilie 2026, în Iași

În Iași, cea mai ieftină benzină se găsește la stația Rompetrol și costă 9,20 de lei/l, cu 0,09 lei/l mai mult decât ieri, și ajunge până la 9,23 lei/l la OMV, maxim păstrat în ultimele două zile. Benzina premium are prețuri cuprinse între 9,69 lei/l la Rompetrol, deși ieri se găsea de la 9,29 lei/l (o scumpire de 40 de bani), și ajunge până la 9,90 lei/l la stațiile Lukoil, la fel ca și prețul maxim înregistrat în ultimele două zile.

Motorina standard costă la Iași 10,02 lei/l la OMV, cu 27 de bani mai puțin decât în ziua precedentă, când prețurile porneau de la 10,29 lei/ și ajunge până la 10,39 lei/l, deși maximul de ieri era 10,51 lei/l (o ieftinire de 0,12 lei/(. Cea premium s-a scumpit și în Iași și se găsește de la 10,53 lei/l la Socar, deși ieri prețul minim era de 9,84 lei/l (o scumpire de 0,69 lei), și ajunge până la 11,09 lei/l la stațiile Rompetrol, comparativ cu 10,89 de lei/l la cât era ieri (o scumpire cu 0,20 lei).

Cât costă benzina și motorina, pe 7 aprilie 2026, în Constanța

În Constanța, cea mai ieftină benzină este 9,20 lei/l la Rompetrol, cu 0,09 lei/l mai mult decât ieri, iar cea mai scumpă ajunge la 9,23 de lei/l la Mol și OMV și Socar, la fel ca în ultimele două zile. Cel mai mic preț la benzina premium este de 9,69 de lei/l la Rompetrol, deși ieri prețurile începeau de la 9,29 lei/l (o scumpire de 40 de bani), și ajunge până la 9,90 lei/l, preț maxim păstrat de duminică.

Motorina standard are prețul de 10,02 lei/l la Petrom deși ieri se vindea cu prețuri începând de la 10,29 (o scădere de 0,27 lei), și ajunge până la 10,39 de lei/l la Mol, preț cu 0,12 lei mai mic decât luni. Motorina premium s-a scumpit simțitor și aici și pornește de la 10,53 lei/l la Socar, deși ieri prețurile începeau de la 9,84 lei/l (o scumpire de 0,60lei/l), și ajunge până la 11,09 de lei/l la Mol.

Prețurile pot varia ușor pe parcursul zilei în funcție de stația Peco aleasă (Petrom, OMV, Rompetrol, MOL, Lukoil, Socar, Gazprom etc.).

Florin Barbu și Alexandru Nazare se ceartă pe motorina ieftină pentru fermieri și proiectul este blocat în Guvernul Bolojan. Ce riscă România | DOCUMENT

