Viktor Orban a pierdut funcția de premier după alegerile din Ungaria, care au pus capăt celor 16 ani în care acesta a fost la putere.

Fostul premier maghiar a anunțat că va „restitui” mandatul de parlamentar.

El a explicat că este necesar să se concentreze pe reorganizarea formațiunii politice: „Mandatul pe care l-am câștigat ca lider al listei Fidesz-KDNP este, de fapt, mandatul parlamentar al Fidesz, așa că am decis să-l restitui. Acum avem nevoie de mine nu în Parlament, ci în reorganizarea partidului național.”

Orbán a declarat că în partid au loc schimbări majore, iar fracțiunea parlamentară va fi „transformată radical”, urmând să fie condusă de Gergely Gulyás.

„Discuțiile privind reînnoirea partidului național, a fracțiunii noastre, sunt în plină desfășurare”, a precizat acesta.

De asemenea, liderul Fidesz a anunțat că un congres național va avea loc săptămâna viitoare, iar congresul de reînnoire a fost amânat pentru luna iunie.

Orbán a spus că, dacă congresul îi va acorda încrederea, va continua să fie pregătit pentru această sarcină.

Decizia vine în contextul în care și alte nume importante din partid renunță la mandate. Viceprim-ministrul Zsolt Semjén, alături de alți politicieni de rang înalt, nu își vor prelua locurile în Parlament.

Fidesz a obținut 52 de mandate în noul Parlament, dintre care 42 pe liste și 10 în circumscripții individuale.

Orbán, aflat la conducerea Fidesz de aproape trei decenii, a fost prim-ministru al Ungariei în mai multe mandate și rămâne una dintre cele mai influente figuri politice din Europa Centrală.

