Rompetrol și OMV au crescut prețurile benzinei cu circa 0,10 lei în București, iar la Mol, majorarea este de 0,26 lei/l. În schimb, la motorina standard, Rompetrol a scăzut prețul cu 0,10 lei/l în Capitală.

Cât costă benzina în București vineri, 22 mai 2026

În București, cea mai ieftină benzină standard pornește de la 9,24 lei/l și se găsește la Socar, la fel ca în ziua precedentă.

Și în stațiile Lukoil monitorizate, benzina standard se vinde vineri, 22 mai 2026, cu 9,28 lei/l, același preț de ieri.

Și Petrom vinde carburantul cu 9,32 lei/l, costul care era și joi.

În schimb, la stațiile Rompetrol, benzina se vinde azi cu 9,38 lei/l, de la 9,28 lei/l, cât era ieri (o creștere de 0,10 lei).

Același lucru se întâmplă și la stațiile OMV, unde prețul carburantului a urcat azi la 9,38 lei/l, de la 9,28 lei/l (o majorare de 0,10 lei).

La Mol, benzina se vinde azi cu 9,38 lei/l. Joi dimineață, prețul nu era actualizat, iar costul de miercuri era de 9,12 lei/l (o creștere de 0,26 lei).

Raportat pe orașe, prețul mediu al benzinei este vineri, 22 mai 2026, de 9,24 lei/l în patru dintre cele cinci orașe monitorizate, respectiv București, Timișoara, Iași și Constanța, la fel ca ieri. În Cluj-Napoca, benzina este un pic mai ieftină și se vinde azi cu 9,21 lei/l, același cost din ziua precedentă.

Cât costă motorina în București vineri, 22 mai 2026

Prețul unui litru de motorină standard în București este vineri, 22 mai 2026, de 9,53 lei/l, la fel ca în ziua precedentă, și se găsește la Petrom.

Rompetrol vinde motorina azi cu 9,59 lei/l, în scădere de la 9,69 lei/l cât era ieri (o diferență de 0,10 lei). La fel se întâmplă și la stațiile OMV, costul este constant și tot de 9,59 lei/l (cu o diferență de 0,10 lei).

Stațiile Mol vând și ele carburantul, vineri, 22 mai 2026, tot cu 9,59 lei/l, același preț afișat de miercuri dimineață.

La stațiile Socar, motorina se vinde cu același preț de 9,69 lei/l, care era și în ziua precedentă.

Și Lukoil a menținut trendul constant de ieri, de 9,74 lei/l.

Raportat pe orașe, motorina standard se găsește vineri, 22 mai 2026, la prețul de 9,53 lei/l, la fel ca ieri, în toate cele cinci orașe monitorizate, respectiv București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța.

O analiză făcută de Asociația Energia Inteligentă (AEI) arată că motorina din România s-ar putea apropia de 10 lei litrul, din cauza taxei de 2.000.000 de dolari impusă de Iran în Ormuz.

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Datele trebuie verificate înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

Unde găsesc șoferii români cei mai ieftini carburanți vineri, 22 mai 2026

Potrivit peco-online.ro, cea mai ieftină benzină standard este vineri, 22 mai 2026, la prețul de 9,18 lei/l, în creștere față de ziua precedentă când era 8,95 lei per litru (o majorare de 0,23 lei/l), și se găsește la stația VhExtraOil, din Eforie Nord, județul Constanța.

În schimb, cea mai ieftină motorină standard s-a ieftinit. Costă azi 9,50 lei/l, deși ieri se vindea cu 9,53 lei/l (o scădere cu 0,03 lei), și este tot la stația VhExtraOil, din Eforie Nord, județul Constanța.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.

