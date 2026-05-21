În schimb, prețul minim al motorinei standard a scăzut ușor, iar tendința se observă și în principalele orașe monitorizate, respectiv București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța. În București, stațiile Socar și Lukoil au ridicat însă prețul.

O analiză făcută de Asociația Energia Inteligentă (AEI) arată că motorina din România s-ar putea apropia de 10 lei litrul, din cauza taxei de 2.000.000 de dolari impusă de Iran în Ormuz.

Cât costă benzina în București joi, 21 mai 2026

În București, cea mai ieftină benzină standard pornește de la 9,24 de lei/l și se găsește la Socar, comparativ cu ieri când era 9,18 lei/l la MOL. Ultimul preț înregistrat de Socar era 9,14 lei per litru, ceea ce înseamnă o majorare de 0,10 lei/l.

Stațiile peco Rompetrol și OMV din București mențin prețul de ieri al benzinei, respectiv 9,28 de lei/l.

În stațiile Lukoil monitorizate, benzina standard se vinde joi, 21 mai 2026, cu 9,28 de lei/l, de la 9,23 de lei/l (o majorare de 0,05 lei/l).

Petrom a majorat, de asemenea, prețul carburantului, care se găsește azi cu 9,32 de lei/l, comparativ cu 9,22 de lei/l (0,10 lei/l).

Stațiile MOL aveau ieri afișat un preț de 9,12 lei per litru, cât era încă de marți, dar azi dimineață nu era actualizat.

Raportat pe orașe, prețul mediu al benzinei este joi, 21 mai 2026, de 9,24 de lei/l în patru dintre cele cinci orașe monitorizate, respectiv București, Timișoara, Iași și Constanța, iar ieri era de 9,18 lei/l (o creștere de 0,06 lei). În Cluj-Napoca, benzina este un pic mai ieftină și se vinde azi cu 9,21 de lei/l, comparativ cu 9,18 lei/l, cât era în ziua precedentă (o majorare de 0,03 lei).

Cât costă motorina în București, joi, 21 mai 2026

Prețul unui litru de motorină standard în București este joi, 21 mai 2026, de 9,53 de lei/l, în scădere față de ziua precedentă când costa 9,59 de lei/l (o scădere de 0,06 lei) și se găsește la Petrom.

Tot Petrom avea ieri un preț afișat de 9,63 de lei/l, ceea ce înseamnă o scădere de 0,10 lei pentru stație.

Rompetrol menține prețul motorinei de ieri, astfel că o vinde azi cu 9,69 de lei/l. La fel se întâmplă și la stațiile OMV, costul este constant și tot de 9,69 de lei/l.

Stațiile Socar au menținut până marți dimineața prețul carburantului la fel de marțea trecută, de 9,59 de lei/l, miercuri dimineață nu era actualizat, iar joi, 21 mai 2026, vinde motorina cu 9,69 de lei/l (o creștere de 0,10 lei).

Trendul ascendent este susținut și de stațiile Lukoil, unde motorina se vinde în această dimineață cu 9,74 de lei/l, față de 9,69 de lei/l cât era ieri (o majorare de 0,05 lei).

Stațiile MOL aveau ieri afișat un preț de 9,59 de lei per litru, cât era încă de marți, dar azi dimineață nu era actualizat.

Raportat pe orașe, motorina standard se găsește joi, 21 mai 2026, la prețul de 9,53 de lei/l, comparativ cu ieri când era 9,59 de lei/l (o scădere de 0,06 lei), în toate cele cinci orașe monitorizate, respectiv București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța.

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Datele trebuie verificate înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

Unde găsesc șoferii români cei mai ieftini carburanți, joi, 21 mai 2026

Potrivit peco-online.ro, cea mai ieftină benzină standard este joi, 21 mai 2026, la prețul de 8,95 de lei per litru, același preț menținut de marți, și se găsește la stația Petrolium din Iernut, județul Mureș.

Cea mai ieftină motorină standard costă 9,53 de lei/l, comparativ cu 9,50 de lei/l, prețul de ieri (o creștere cu 0,03 lei), și este la stația Petrom din Voinești, județul Dâmbovița.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.