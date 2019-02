Până acum, proaspăta mămică a vrut să o țină pe micuță departe de ochii curioșilor. Vedeta a postat prima imagine cu fetița ei și a lui Cabral.

Recent, Andreea a dezvăluit cum a ales numele fetiței sale. „Alegerea unui prenume pentru fetița noastră a adus multă presiune pe umerii noștri de părinți. ? Și cu toate că am simțit de la începutul sarcinii cât de important este să-i găsim un nume care s-o definească până la adânci bătrâneți (drept dovadă am și demarat căutările devreme), am ajuns s-o cunoaștem (9 luni mai târziu) și s-o strigăm „fetița. Sau „Petunia, pe numele de cod. Acestea fiind spuse, vorba americanului, NAMIKO IBACKA is in the house începând de luna aceasta. Namiko, „copilul valurilor, un nume de origine japoneză. Copilul nostru iubit care, deloc întâmplător, a iubit apa de la prima atingere. Un nume rar întâlnit pe meleagurile noastre, ce s-ar putea să te surprindă în primă instanță. Asta înainte să te cucerească, așa cum a făcut și cu noi „, a spus Andreea.



Citește și

INTERVIU / Vlad Voiculescu: „A murit rușinea! Administrațiile sunt pline de proști și de hoți!” – VIDEO