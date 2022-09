Prima impresie despre România a unui congolez care a muncit în toată lumea: „Când le-am trimis poze prietenilor de la Paris cu un desert românesc, mi-au zis să le aduc și lor”

Junior Kabananga Kalonji, 33 de ani, este un munte de atacant, la cei 1,90 de metri ai săi, recomandat de titlul de golgheter la Cupa Africii în 2017, de cinci titluri de campion în Kazahstan, cu Astana, și unul în Belarus, cu Shakter Soligorsk.

Plecat din țara sa, din Republica Democrată Congo, Junior a văzut toată lumea cu fotbalul. Vârful cu 4 goluri în 22 de selecții la naționala țării sale a jucat în Belgia, la Anderlecht, Beerschot, Roeselare și Cercle Brugge, în Kazahstan, la Astana, în Turcia, la Karabukspor, în Arabia Saudită, la Al Nassr, în Qatar, la Qatar SC, în Belarus, la Soligorsk, în China, la Suzhou Dongwu, iar din această vară a semnat cu CS Mioveni.

A fost adus pe final de mercato și a explicat într-un interviu acordat Libertatea ce impact are noua destinație în viața și în cariera lui.

Alături de celebrul antrenor francez, Arsene Wenger, tocmai când „zbura” la Moscova



Libertatea: Junior, care este prima impresie vizavi de România?

Junior Kabananga: România este o țară cu oameni buni, care sunt deschiși și primitori.

– Sincer, am mai auzit aceste detalii la străini, imediat cum sosesc în țară, dar voiam să dezvolți ce impact are această țară asupra ta.

– Poate că au spus și alții aceste lucruri, înseamnă că e adevărat. Așa că spunem adevărul. Când am vorbit de primele impresii, gândește-te că am cam văzut lumea, jumătate de viață mi-am petrecut-o pe întregul mapamond, până în îndepărtata Asie, în Occident, în culturi diferite, văzând tot soiuri de oameni. România chiar îmi dă un feeling bun, văd că este dezvoltată și în plină construcție.

„Mâncare bună, peisaje și oameni buni”

– Locuiești acum în Mioveni, joci pentru echipa locală, a unui oraș de aproximativ 30.000 de locuitori. Cum este comparativ cu orașele pe unde ai fost?

– Este un oraș foarte liniștit, dar are viață în el. Îmi place că oamenii sunt calmi, este o chestie ce-mi dă un sentiment plăcut, apreciez faptul că am fost primit cu încredere și cu bunătate. Să știi că nu peste tot în lumea asta oamenii te primesc cu brațele deschise. Probabil, știți și voi, cei care ați lucrat în străinătate sau ați avut interacțiune cu alte țări. Una e să fii turist, alta e să vii să muncești într-o țară străină.

– Din ceea ce ai observat până acum în România, ce ți-a atras atenția?

– O priveliște deosebită, o țară cu multă natură. Mâncarea. (râde) Totul trece prin stomac, corect? Și, mai ales, bunătatea oamenilor.

– Ce știai despre România până să pășești aici?

– Câteva echipe de fotbal și câțiva fotbaliști. Despre țară, nimic. De-abia acum o descopăr. Și este un sentiment plăcut.

Fotbalistul a schimbat mulți bolizi de top

– Și ce te-a convins să vii aici?

– Discuția pe care am avut-o cu directorul clubului, Daniel Barbu, mi-a plăcut stilul de abordare. Voiam să joc, să arăt că pot multe, iar nivelul general al fotbalului din România chiar este unul ridicat. Sper să contribui și eu un pic ca el să fie și mai ridicat.

„Am realizat aici că văzusem mașini Dacia”

– Cum este viața ta aici, într-un orășel ca Mioveni?

– Viața mea e mai mult decât simplă. Merg la antrenament, mă plimb un pic prin centrul orașului, mai ales că este o vreme plăcută, dar stau și mult acasă, unde mă relaxez cu playstationul. Poate când o să mai deprind limba, o să văd mai multe. Familia mea locuiește în Franța, la Paris, de-abia aștept să-i strâng în brațe, probabil la iarnă.

– Ai auzit de Dacia? Este un brand de mașini românesc, care are impact și în Europa, și pe alte continente.

– Tot vorbind despre oraș, mi s-a spus și de asta. Inițial, nu știam de numele firmei, dar, după ce mi s-au arătat niște poze, am realizat că am văzut câteva modele pe unde am fost eu în ultimii ani. Acum știu.

„Le-am făcut poftă celor de la Paris de papanași”

– Mâncarea ai încercat-o? Este un must try, susțin străinii ce vin aici.

– Da, da, au dreptate. Mâncarea este foarte bună aici. În special, papanașii. Le-am arătat poze celor de la Paris, se amuzau și ei, mi-au zis să le aduc, când ne vom revedea. Le-am explicat eu cam cum sunt, cred că le-am făcut poftă.

– Ți se pare România o țară sigură? Mai ales având în vedere poziționarea geografică și apropierea de Ucraina, unde este război.

– Da, este o țară sigură, mi se pare chiar foarte sigură. Și consider că sunt, suntem, în siguranță aici. Să sperăm că va fi bine și acolo, poate e un semn că s-a reluat și fotbalul în acea zonă.

– Ai vreun disconfort în România, e ceva ce nu-ți convine?

– Nu, chiar nu e nimic. Totul este în regulă.

– Și drumurile?

– Asta e! Poate că facem mai mult timp cu autocarul, dar măcar ajungem în siguranță.

– Dacă ar fi să alegi trei lucruri prin care să descrii România conaționalilor, familiei sau prietenilor de la Paris, ce ai alege?

– Mâncare bună, peisaje frumoase și oameni buni.

