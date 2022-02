Corespondență din Sighet (România)

Hotelurile din Sighet s-au umplut în cursul zilei de joi, 24 februarie, după ce mii de ucraineni au trecut dincoace. Ei au început să întâmpine probleme la care nu s-ar fi gândit, dar care îi scot din obișnuințe, din familiar și le schimbă viața.

Un telefon în noapte

„Vă rog, dacă se poate face ceva. Mașina e abandonată în Solotvino, am trecut fără, pe jos. Citroen albastru, număr… Am lăsat două bagaje în bagajnik (portbagaj), nu am putut să le mai iau. Am doi copii, 7 și 9 ani”, s-a auzit la ușa reporterilor Libertatea.

Era un bărbat, vorbind încet în limba ucraineană, probabil încercând să nu-și trezească micuții. S-a refugiat apoi în colțul holului, căutând o rezolvare pentru problema pe care nimeni nu și-o imagina acum câteva zile: să-ți fie teamă să revii în propria țară ca să-și iei niște lucruri din mașina ta. Era 6 dimineața.

Prima plimbare dincolo de casă

Doi tineri ucraineni de origine română își plimbau, ieri, copilul pe holul hotelului în jurul orei 1 noaptea.

Oamenii și-au cerut scuze când reporterul Libertatea a trecut pe lângă ei, iar micuțul s-a pus în fund. „Nu face nimic”. Au roșit. „S-a trezit acum, îl liniștește dacă ne plimbăm”, au spus ei. Copilul se uita în jur. Ceva se schimbase. Era prima trezire departe de spațiul familiar al casei.

Economia de piață funcționează

La micul dejun, ucrainenii s-au interesat, la românii din hotel și la angajați, cum ar putea să plece către Ungaria, pentru a-și continua călătoria.

Localnicii, receptivi, s-au oferit să-i ajute și au pus imediat mâna pe telefoane. „Vă fac eu rost de mașină”, s-a oferit o femeie, care a sunat o cunoștință.

„E o doamnă și un domn. Să le faci un preț și le transmit eu. Vor să plece azi, ca să nu mai plătească o noapte de cazare”, a sunat mesajul.

Cele două părți s-au înțeles în câteva clipe.

