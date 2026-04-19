Stadionul CS Dinamo se va numi „Arena Mircea Lucescu”: ordinul a fost semnat de ministrul Cătălin Predoiu

Stadionul CS Dinamo va purta numele lui Mircea Lucescu

Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că viitorul stadion al CS Dinamo va purta numele lui Mircea Lucescu. Noul stadion din Ștefan cel Mare se va numi „Arena Mircea Lucescu”. Decizia a fost oficializată printr-un document publicat pe rețelele de socializare ale instituției, alături de un comunicat semnat de ministrul de Interne, Cătălin Predoiu.

„Am decis ca viitorul stadion al Clubului Sportiv Dinamo București să poarte numele «Mircea Lucescu». Prin această decizie celebrăm nu doar un antrenor, ci o instituție a fotbalului românesc, european și mondial – pe Mircea Lucescu”, a transmis ministrul Cătălin Predoiu, într-un comunicat al MAI.

Ministrul a subliniat contribuția excepțională a lui Mircea Lucescu la dezvoltarea fotbalului: „Într-o lume a performanței efemere, în care gloria se măsoară adesea în sezoane, Mircea Lucescu a demonstrat că valoarea perenă se construiește prin știință și muncă permanentă, măsurată în decenii”.

Ordinul semnat de ministrul Cătălin Predoiu pentru schimbarea numelui stadionului CS Dinamo în Arena Mircea Lucescu. Foto: Ministerul Afacerilor Interne

Ministrul Cătălin Predoiu a semnat ordinul pentru schimbarea numelui stadionului din Ștefan cel Mare

Ministerul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a semnat ordinul pentru schimbare numelui stadionului CS Dinamo în Arena Mircea Lucescu. Reamintim că Mircea Lucescu a murit în data de 7 aprilie, la Spitalul Universitar din București. Mii de români au mers să își ia adio de la fostul selecționer la Arena Națională, iar în cursul zilei de vineri, 10 aprilie, Mircea Lucescu a fost înmormântat la Cimitirul Bellu din București.

„Cu o carieră întinsă pe mai bine de jumătate de secol, Mircea Lucescu a redefinit modul în care se joacă fotbalul, redefinind modul în care se gândește acest sport.

Format în spiritul disciplinei și al inteligenței tactice, Mircea Lucescu a fost mai întâi un jucător de elită, iar apoi un antrenor vizionar, capabil să transforme echipe, să creeze școli de joc și să inspire generații. De la performanțele din România până la consacrarea internațională, fiecare etapă a carierei sale a fost marcată de onestitate profesională, curaj, inovație și rigoare. (…) Dincolo de rezultate, Mircea Lucescu este și un mare pedagog al fotbalului.

Un om bun care a înțeles că, înainte de a apărea pe tabela de joc, victoria se naște și crește mai întâi în mintea și sufletul celor pe care îi formezi, hrănită de valori morale și caractere puternice. A știut să inspire, să motiveze și să modeleze caractere și destine, devenind pentru mulți mai mult decât un antrenor: un mentor și un bun părinte, a mai transmis Ministerul Afacerilor Interne.

Noul stadion de la Dinamo ar urma să fie gata până în 2028

Noul stadion, care va fi construit pe locul actualei arene din Ștefan cel Mare, este programat să fie finalizat până în 2028.

Lucrările, estimate să dureze între 24 și 30 de luni, vor transforma arena într-un complex modern, cu o capacitate de aproximativ 25.000 de locuri. Arena va respecta standardele de categoria 4 UEFA, ceea ce o va face eligibilă pentru competiții internaționale de fotbal.

Cât va costa Arena Mircea Lucescu din Ștefan cel Mare

Costurile totale ale proiectului sunt estimate la aproximativ 170 de milioane de euro, conform datelor publicate de GSP.

Pe lângă stadion, complexul va include facilități moderne, precum un hotel pentru sportivi, un muzeu, săli pentru alte sporturi precum box, scrimă sau lupte, spații comerciale și un heliport care ar putea fi utilizat în regim de urgență de Spitalul Floreasca.

