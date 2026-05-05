Chiar dacă nu există informații concrete referitoare la „Te cunosc de undeva”, în mediul online se vorbește și de unele schimbări care ar putea apărea la masa juriului, în cazul în care formatul va fi din nou difuzat.

Mai exact, Aurelian Temișan a vorbit în repetate rânduri că juriul ar trebui să fie din nou cel de la debutul „Te cunosc de undeva”: el, Andreea Bălan, Ozana Barabancea și Andrei Aradits!

„Aș vrea să se reia «Te cunosc de undeva» cu formula inițială: Aurelian Temișan, Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Andrei Aradits. Asta e formula de juriu care a consacrat emisiunea”, a spus artistul în podcastul „Dr. Love”, prezentat de Răzvan Voicu.

Prezent la Gala Premiilor Gopo 2026, Andrei Aradits, care se află sub contract cu Antena 1, fiind actor în serialul „Ana! Mi-ai fost scrisă în ADN”, a fost întrebat direct de jurnaliștii de la Click dacă va reveni la „Te cunosc de undeva”.

Vedeta nu a oferit un răspuns direct, ci a spus doar că are multe oferte și că îi este dor de show-ul în care a fost jurat.

„Habar nu am! O abundență de oferte dintre care eu voi alege ca un aristocrat. (n.r. – râde) Mi-e dor de «Te cunosc de undeva», da. E foarte drăguț! A fost o emisiune frumoasă, am iubit-o. A fost foarte frumos! Eu sunt acum într-un serial la Antena 1”, a afirmat Andrei Aradits pentru sursa citată.

În podcastul în care a vorbit despre forma juriului, Aurelian Temișan a dezvăluit și de ce a plecat Andreea Bălan de la „Te cunosc de undeva”.

„Nu s-a făcut într-un an, acum câțiva ani nu s-a făcut. Și când s-a reluat, ea a zis că nu mai vrea… A zis că vrea să plece. Am înțeles de la Cristi Barbărasă că a fost luată la o discuție și întrebată: «Ești sigură că vrei să pleci? Că, uite, noi o să reluăm…»! Nu știu, între ea și producătoare s-a întâmplat ceva. Între ea și Emilia Vlad”, a mai afirmat artistul.

În cel mai recent sezon al emisiunii de la Antena 1, juriul a fost format din Aurelian Temișan, Ozana Barabancea, Ilona Brezoianu și Mihai Petre.