„Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj au fost sesizaţi de către Penitenciarul Craiova, cu privire la faptul că, în cursul acestei zile, deţinutul Popescu Costinel Tiberiu, de 37 de ani, aflat în executarea unei pedepse cu închisoare de 11 ani şi 4 luni pentru săvârşirea infracţiunii de viol, aflat la punctul de lucru de pe strada Corneliu Coposu, a plecat într-o direcţie necunoscută şi nu a mai fost găsit”, au anunţat, marţi, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj.

Potrivit News.ro, acesta are 1.65 m, are o constituție atletică, este ras în cap, barbă lungă și ochii căprui.

La momentul la care a evadat, acesta era îmbrăcat în trening de culoare neagră și purta pe cap o șapcă.

În acest context, autoritățile fac un apel către cetățeni și îi roagă ca, în cazul în care au informații referitoare la deținutul evadat, să sune de urgență la 112 sau să anunţe cea mai apropiată unitate de poliţie.