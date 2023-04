Rustiam Abușaev, primarul din Bolșoi Kamen, un orășel din Orientul Îndepărtat al Rusiei, plasat în prezent pe lista de urmăriți federali, a publicat un mesaj video pentru a anunța că se află în Ucraina, pentru a lua parte la campania militară a Kremlinului.

„Dragi prieteni! În prezent mă aflu în zona de operațiuni militare speciale. Am luat decizia de a veni aici cu mult timp în urmă, dar am simțit nevoia acută de a face acest lucru atunci când am participat la evenimentele organizate pentru familiile recruților”, a spus el.

„Am înțeles că trebuie să vin fără întârziere și să apăr interesele patriei noastre”, a spus Abușaev.

Prezența pe front îl ajută pe edil să evite măcar temporar problemele penale. Primarul a fost arestat în lipsă în martie pentru o afacere frauduloasă cu terenuri într-o suburbie din Vladivostok și pentru operațiuni comerciale ilegale.

Anchetatorii consideră că Abușaev și alte două persoane au oferit unei persoane cu dizabilități proprietatea fictivă a două terenuri de peste 3 hectare în peninsula De-Friz și în satul Klucevoi.

Procuratura a estimat valoarea de piață a acestora la 54 de milioane de ruble (605.000 de euro). Apoi, terenul a fost reînregistrat pe numele unor terțe părți și împărțit în 22 de parcele, pe care inculpații din dosarul penal „le-au folosit la discreția lor”.

RIA Novosti a relatat, citând administrația municipală, că Abușaev nu a demisionat, ci se află în concediu. Biroul regional al Comitetului de Investigații a menționat că primarul se află în continuare pe lista persoanelor căutate.

Este neclar dacă Abușaev speră într-o eventuală clemență a autorităților – el nu a menționat nimic despre problemele cu legea în clipul video de pe front.

Numeroși deținuți ruși au fost însă eliberați din închisoare în ultimele luni pentru a lupta pe frontul din Ucraina, în special în rândul forței de mercenari Wagner.

