Conform hotărârii Consiliului Local, proiectul „Pasajul inferior km 655+397 – Teodor Neș, stația Oradea” va fi realizat în parteneriat cu Compania Națională de Căi Ferate CFR SA. Lucrările sunt evaluate la 169,4 milioane de lei fără TVA (33,2 milioane de euro). CFR va suporta 66,7% din costuri, adică aproximativ 22,19 milioane de euro, iar municipalitatea va contribui cu restul de 11 milioane de euro, relatează publicația locală Bihoreanul.

Pasajul subteran face parte dintr-un proiect mai amplu de electrificare a liniei ferate dintre Cluj-Napoca și granița cu Ungaria, o investiție în valoare de 2 miliarde de euro, realizată de compania italiană Webuild și finanțată din fonduri europene.

Primăria Oradea a acceptat să participe financiar la acest proiect după ce a solicitat modificarea planului tehnic inițial. Podul existent Teodor Neș, care leagă Bulevardul Ștefan cel Mare de străzile Izvorului și Calea Bihorului, urmează să fie demolat pentru a face loc noii infrastructuri.

Traficul auto va fi redirecționat printr-un pasaj subteran, iar trecerea pietonală va fi asigurată de o pasarelă supraterană, mai joasă decât actualul pod.

#romania #pasaj #infrastructura #cfr ♬ original sound - Florin Birta @florinbirta_ 🔹 Astăzi, Consiliul Local Oradea a aprobat asocierea dintre Municipiul Oradea și CFR SA pentru construirea Pasajului Inferior Teodor Neș, un proiect esențial pentru fluidizarea traficului în zona Bihorului – Izvorului – Ștefan Cel Mare. Proiectul a fost actualizat pentru a răspunde mai bine nevoilor de trafic ale orașului: • Pasajul va avea 4 benzi. • Vor fi două ieșiri – una spre Calea Bihorului și una spre Drumul Expres, printr-un sens giratoriu subteran. • Se va realiza o pasarelă pietonală, intubarea pârâului și relocarea mai multor rețele. Contribuția municipiului este de 56,4 milioane lei (fără TVA), însă vom face toate demersurile necesare pentru ca această sumă să fie acoperită, pe cât posibil, din surse nerambursabile, astfel încât impactul asupra bugetului local să fie minim. Acest proiect va aduce mai multă siguranță, un trafic mai fluent și o conectivitate mai bună cu Drumul Expres și linia CFR modernizată, un pas important pentru mobilitatea Oradei de mâine. #oradea

„Inițial, CFR a avut în vedere ca pasajul să pornească din Bulevardul Ștefan cel Mare și să iasă doar spre Calea Bihorului. Am solicitat suplimentar și o ieșire către strada Izvorului, pentru a evita blocajele din orele de vârf”, a declarat primarul Oradei, Florin Birta, pentru Bihoreanul.

Noua variantă propune un pasaj cu patru benzi, câte două pe fiecare sens, și un sens giratoriu subteran care să permită șoferilor să aleagă direcția dorită fără a bloca traficul. Construcția pasajului ar putea începe în a doua jumătate a anului 2026, dar totul depinde de ritmul lucrărilor de electrificare a liniei ferate.

„Ne dorim ca lucrările la pasaj să înceapă chiar din acest an”, a adăugat edilul.

Proiectul mai prevede captarea apelor pluviale din zona dealurilor orașului, devierea rețelelor de utilități și alte lucrări conexe. Este posibil ca șantierul să se desfășoare simultan cu alte lucrări la viitoarele pasaje subterane din apropierea magazinului Crișul și a stației CFR Oradea, ce urmează să înceapă în vara anului 2026.

„Dacă lucrările la pasaje se vor suprapune, vom identifica soluții provizorii pentru traversarea liniei ferate”, a declarat viceprimarul Oradei, Teofil Filimon.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE