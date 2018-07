Am reținut, însă, câteva lucruri. Primarul "e cel mai deștept om pe Pământ", "primarul e și când guiță porcul, și când se cunună unii", "primarul e sclavul oamenilor, nu stăpânul satului" și "primarul e demnitar la salariu, dar funcționar când e chemat la DNA". Stăpân sau nestăpân, prost sau neprost, legea adoptată spune cam așa: cea mai mica pensie specială va fi de 1.200 de lei, iar cea mai mare – 8.000 de lei.

Am încercat să vorbim cu mai mulți primari, și PSD, și PNL, să ne facem o idee. Se bucură sau nu de pensiile speciale? Numai că, din vorbă-n vorbă, am ajuns să aflăm ce e, cu adevărat, Primarul.

Primarul

Dicționarul ne învață că primarul este reprezentantul și șeful administrației publice locale. Primarii, însă, ne învață definiția la firul ierbii.

Gheorghe Dobre, edilul comunei Modelu, județul Călărași, spune că, printre altele, "ca primar, ai un stres maxim". Asta pentru că oamenii vin la tine cu toate problemele lor. Inclusiv să ceară bani.

"Toate se rezolvă în ziua de azi numai cu bani. Iar la primar mai vin oameni cu probleme financiare și trebuie să-l ajuți pe om…Îl și împrumuți, dar, cel mai des, îi dai și un ajutor, nu mai ceri înapoi… eu recunosc asta", spune primarul din Modelu.

De la Gheorghe Boțârcă, edilul din Topoloveni, județul Argeș, am învățat programul. Care nu e unul de bugetar, deși e plătit din bani publici.

"Un prăpădit de primar nu e de la 8 la 16, e de când guiță porcul, până când vine potopul, se întrerupe lumina și când se cunună unii".

Primarul din Ghindărești, Simion Vasile, ne-a spus că n-are liber niciodată, dar că nu se consideră deloc special.

"Eu sunt sclavul oamenilor, nu stăpânul satului!"

Primarul din Mioveni – Argeș, Ion Georgescu, vrea egalitate de drepturi. Și atunci când încasează salariul, și atunci când ajunge la mâna procurorilor.

"Primarul, în viziunea tuturor, este cel mai deștept om pe Pământul ăsta și are cea mai mare responsabilitate. În 25 de ani de primărie, are pensia mai mică decât dacă ar fi rămas profesor la catedră. Or este penibil. Primarul este demnitar și iei o indemnizație, da? Dar când te cheamă DNA, ești funcționar public. Păi, funcționarii publici au salariu".

Salariul

Odată ce am înțeles importanța primarului, am trecut la bani. Niciodată nu sunt suficienți, se pare, căci, deși abia le-au crescut considerabil salariile, edilii tot nu-s mulțumiți.

"4.000 de lei pe lună nu mi se pare un salariu bun. Nu-s eu finanțist, dar cred că un 2.000 de euro ar fi bunicel, să zic așa, pentru primarii din localitățile mici, nu la alea mari", ne-a spus primarul comunei Modelu, județul Călărași.

Pe de altă parte, Gheorghe Dobre nu-și face griji de bani, căci are "părinții care au moștenit o avere".

"Mă întrebați pe mine, care-s primar de 30 de ani și n-am luat niciodată spor de vechime? Noi avem indemnizație, ne dă soldă, ca la militari", ne-a spus și primarul din Topoloveni, județul Argeș.

Primarul comunei Peștera, județul Constanța, e mulțumit de bani, în raport cu munca lui.

"Nimeni nu-i obligă pe primari să ocupe această funcție, iar pensia specială e nemeritată. Guvernul doar vrea să-și apropie aleșii", ne-a spus Marius Petre.

Pensia

Ajungem, în sfârșit, la pensii. Primarii spun că n-are prea vrea ceva special, mai ales că, zic ei, oricum nu prind vârsta de pensionare. Și-ar vrea doar drepturile egale. Iar asta înseamnă inclusiv sporul de vechime.

"Nu era nevoie de pomeni. Era nevoie de sporul de vechime. De unde vom avea atâția bani să dăm? Nu există în Europa o diferență așa de mare între pensii, în nicio țară, acolo se respectă cu cât ai contribuit. Eu am impresia că o să ies primar cu picioarele în față, n-apuc eu pensia. Mulți nu mai apucă să le ia. Am 70 de ani, ce pensie specială mai iau eu?", spune, aproape revoltat, primarul PSD din Albota, județul Argeș, Ion Dumitru.

Gheorghe Boțârcă, din Topoloveni, nu refuză pensia, căci oricum "a fost sancționat 30 de ani", neprimind spor de vechime. Iar bani la bugetul de stat pentru indemnizațiile de vârstă ar fi.

"Nu m-am născut în Zimbabwe, România a avut tot timpul resurse, romanii au plecat cu bogățiile, aurul îl avem la ruși. Draga mea, noi trebuie să valorificăm pentru noi ce avem în țara asta, nu pentru alții. Ajunge cât le-am dat", ne-a spus primarul argeșean.

"Unii au murit înainte să iasă la pensie, cu ce-i mai încălzește?", ne-a spus și primarul din Ghindărești, județul Constanța. Simion Vasile vede pensia specială, mai degrabă, ca o corvoadă. "Mi-aduce oprobriul publicului, doamnă".

Vestea că Parlamentul le dă pensii speciale n-a ajuns și la Gheorghe Dobre. Oricum, pe primarul din Modelu nu-l interesează prea mult. "Dar, stați, doamnă, că mai e mult. Pe mine nici nu mă deranjează, nici nu mă avantajează".

Parlamentul a decis că fiecare ales local ar trebui să primească o pensie specială, în funcție de numărul de mandate și de salariul în plată. Iar asta înseamnă între 1.200 de lei pentru un primar de comună cu un singur mandat, până la aproximativ 8.000 de lei pentru primarul Capitalei, în limita a trei mandate. În orice caz, aleșii locali mai au de așteptat puțin. Opoziția a contestat legea la Curtea Constituțională.

