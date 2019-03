Primarul Daniel Florea, nașul lui Lupescu și omul lui Becali! Persoana care a îngropat celebrul scandal de corupție „Cazul Valiza” din fotbalul românesc

Pe 7 mai 2008, Gigi Becali a oferit suma de 1,7 milioane de euro jucătorilor de la Universitatea Cluj pentru ca aceștia să-și apere corect șansele într-un meci de campionat cu CFR Cluj. Aceasta era ultima partidă din Liga 1, iar dacă CFR Cluj pierdea meciul, FCSB urma să câștige titlul de campioană.

Procurorii DNA au interceptat valiza cu bani într-un restaurant din Cluj unde oficiali echipei din București așteptau rezultatul meciului pentru a da sau nu banii promiși de omul de afaceri.

CFR a câștigat cu 1-0 și a devenit noua campioană a Ligii 1, dar procurorii au confiscat valiza cu bani, și-a pornit judecata celor implicați.

Pe 4 iunie 2013, Înalta Curte de Casație și Justiție a dat sentința definitivă, condamnându-l pe Gigi Becali la trei ani de închisoare cu executare, pentru dare de mită și pentru fals. Complicii, Teia Sponte și Victor Pițurcă, au primit doi ani, respectiv un an de închisoare cu suspendare.

În tot acest timp și pe plan sportiv au existat urmări! Comisia de Disciplină şi cea de Apel a Federației Române de Fotbal au decis penalizarea Stelei cu 7 puncte, a Universităţii Cluj cu 6, suspendarea lui Gigi Becali pentru doi ani!

Steaua a atacat decizia şi cazul a ajuns la Curtea de Arbitraj pentru Fotbal (CAF), unde preşedinte era Daniel Florea, actualul primar al sectorului 5.

Acesta a hotărât să anuleze toate sancţiunile, invocând vicii de procedură la precedentele comisii, dar şi lipsa probelor!

Florea a ieşit apoi la atac şi a declarat că Mircea Sandu şi Ionuț Lupescu au făcut presiuni asupra lui pentru a nu schimba hotărârile de la Disciplină şi de la Apel.

„Sandu mi-a zis să găsesc o metodă ca Gigi Becali să fie admis pe stadioane, dar să las Steaua pedepsită, așa cum au decis Disciplina și Apelul. M-au chemat special în birou şi mi-au spus explicit că ar fi bine să nu schimb nimic din decizia în cazul «Valiza», adică să las neatinse deciziile precedentelor comisii”, spunea Florea.

O sursă din FRF a dezvăluit la aceea vreme pentru Gazeta Sporturilor: „S-au luat bani grei dinspre Steaua la această decizie! Și Dumitru Dragomir nu e străin de acest lucru. Se vorbește despre 1 milion de euro!”.

Becali a comentat după 10 ani deciziile lui Florea

Gigi a recunoscut că soția lui Daniel Florea, Andreea, a lucrat la el în perioada 2006-2007, atunci când voia să înfințeze „Becali Bank”.

„Și care e problema dacă soția lui Florea a lucrat pentru mine? M-a favorizat Florea cu ceva? M-a favorizat că am făcut doi an de pușcărie. Hai să vă spun cu ce m-a favorizat! Mircea Sandu și oamenii lui de la Federație făceau presiuni ca eu să fiu declarat doi ani «persona non grata», să mă scoată din fotbal, să nu mai pot intra nici pe stadioane, iar Daniel Florea a respectat regulamentul și m-a suspendat șase luni. Așa m-a favorizat!”, spunea Becali pentru Libertatea în 2018.

Florea e finul lui Ionuț Lupescu

Instalarea lui Florea în fruntea Comisiei de Arbitraj pentru Fotbal s-a făcut la propunerea lui Dumitru Dragomir, iar validarea a venit după ce Ionuţ Lupescu a dat garanţii că e omul potrivit. Directorul general al FRF din aceea perioadă, îi este naş lui Florea, însă Mircea Sandu a negat faptul că relaţia de rudenie ar fi contat în numirea lui la Curţii de Arbitraj pentru Fotbal (CAF).

„Florea provine dintr-o familie care a lucrat pentru Securitate, văd că manevrele astea le moşteneşte. Îi place să epateze, să apară cu maşini decapotabile, cu X5-uri şi cu ceasuri de 20 de mii de euro”, spunea Sandu în urmă cu zece ani! Lupescu recunoștea: „Singura mea greșeală e că l-am cununat!”.

„Kaiser-ul” știa că Florea intră în politică

La acel moment, Ionuț Lupescu, era director general al FRF și-a vorbit despre Daniel Florea și „Dosarul Valiza”: „Se folosește de numele meu și al federației pentru a-și face publicitate, fiindcă intenționează să candideze pentru un post de senator sau deputat pe listele unui puternic partid.

Crede că dacă va apăra cea mai iubită echipă din România, va căpăta capital politic spre a intra în Parlament!”.

CV-ul lui Daniel Florea în fotbalul românesc:



– în perioada 2004-2008, a îndeplinit mai multe funcții în cadrul Federației Române de Fotbal:

– membru al Comisiei Tehnice (2004)

– președinte al Comisiei de Disciplină (2005-2006)

– președinte al Comisiei de Apel (2006-2007)

– președinte al Curții de Arbitraj pentru fotbal (2007-2008)

– din 2009 până în 2012, a fost președintele Comisiei de Recurs din cadrul Ligii Profesioniste de Fotbal

