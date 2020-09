Dumitru Văcaru, candidat PNL, a obţinut 856 de voturi la o prezenţă de puţin peste 58%, conform datelor Autorităţii Electorale Permanente. Acesta a stabilit un nou record în cariera sa politică, după ce a obținut 100% din voturi la alegerile locale din weekendul trecut, fiind singurul candidat. Până și opoziția l-a votat pe edil.

“Să vă spun sincer – am votat cu consilierii mei la PSD și cu primarul în funcție la comună. Pentru faptul că e la al treilea mandat și mai e ceva de făcut și plus de asta știam că șansele unui candidat din partea PSD-ului ar fi fost minime. Mai trebuie făcute pe șoseaua principală șanțuri, pavele și mai sunt foarte multe lucruri de făcut”, a spus Ion Sprangate, candidat PSD la funcția de consilier.

Alegătorii susţin că îl vor vota în continuare.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri VIDEO Cum se va sfârși pandemia COVID: vaccinul este cel mai important pas, dar întoarcerea rapidă la normalitate este exclusă

“Este foarte bun. A făcut tot ce a trebuit în comuna asta și face în continuare. Îl votăm până l-om băga în formol și tot nu îl dăm afară”, susţine o localnică. “Când o ieși la pensie, om vede. Sau și la pensie trebuie să stea. Gospodar bun”, spune un alt alegător.

Dumitru Văcaru a montat un panou unde a trecut proiectele şi termenele, ca alegătorii să-l poată judeca.

“În 2018 am pus panoul ăsta și am și proiectele de viitor. Achiziție măturătoare stradală – și cu termene – 2019. În iunie 2019 am luat-o. Trotuare stradale 2020-2021 – de aia le-am și pus cu termene, ca omul să mă poată judeca”, spune primarul din Gostinu.

Recomandări Fată de 14 ani scoasă din ţară cu un paşaport fals și exploatată sexual, după ce poliţia a pus-o pe lista copiilor dispăruţi. Nimeni n-a fost trimis la închisoare!

Dumitru Văcaru este apreciat de alegători după ce a folosit banii europeni pentru a schimba faţa localităţii. A asfaltat uliţele, a refăcut una dintre cele două școli și grădinița, iar marele proiect al noului mandat este să aducă conducta de gaz în comună.

Dumitru Văcaru îi sfătuieşte pe alegători să se uite în spatele omului, nu la promisiuni. “Întotdeauna să voteze un om care a lucrat în producție. Uită-te în spatele lui ce a făcut, ce realizări are”, spune edilul.

Citeşte şi:

Azi, primarul ales al sectorului 5, Popescu Piedone, e aşteptat ca inculpat în procesul Colectiv

“Înspăimântător!” Dezbaterea Trump – Biden a sunat ca un dialog Facebook – Twitter

Clotilde Armand a câștigat Primăria Sectorului 1, la 1.000 de voturi în fața primarului PSD, Dan Tudorache. AEP a finalizat centralizarea voturilor

PARTENERI - GSP.RO De ce teribilii criminali Yakuza sunt jupuiți de piele când mor » Care e testul incredibil de admitere și de ce se taie degetul mic

PARTENERI - PLAYTECH BOMBĂ: Gabi Firea, amenințată cu închisoarea! De ce infracțiune este acuzat fostul edil al Capitalei

HOROSCOP Horoscop 30 septembrie 2020. Săgetătorii sunt într-un moment foarte important pentru dezvoltarea lor

Scoala9.ro Mărturia unei profe de mate retrasă după 36 de ani la catedră: „Regret că nu am fost mai curajoasă în a încerca să schimb sistemul”