”Pentru mine acest incendiu nu este doar un accident, este un simbol al incompetenței cu care a fost condusă SC Piețe SA. Este un simbol al incompetenței grotești cu care s-a înconjurat domnul Nicolae Robu, Voi cere CA să facă o ședință de urgență și să îl demită pe Ioan Nasleu. Nepăsarea şi neprofesionalismul domnului Nasleu putea să ne coste vieţi. Vedem ce se întâmplă în ţară din cauza instalaţiilor electrice improvizate”, a declarat sâmbătă Dominic Fritz.

Edilul a adăugat că dacă la începutul anului 2019, când la conducerea societăţii a fost instalat Nasleu, Pieţe SA avea profit, situaţia societăţii a ajuns acum critică, la finalul anului 2020 pierderile depăşind 2,5 milioane de lei.

”În 2018 încă eram pe profit cu Piețe SA în 2019 am avut pierderi de 1,2 milioane de lei și anul trecut am avut pierderi de peste 2,5 milioane de lei”, a mai declarat primarul.

”Eu mă aștept ca un director să nu facă concedii în alte țări, ci să se ocupe de problemele reale ale piețelor. Oamenii plătesc chirii și mă aștept ca aceste soluții să vină din partea Piețe SA. L-am rugat pe domnul inspector-șef de la ISU să facă o verificare la toate piețele din Timișoara săptămâna viitoare, să evităm astfel de incendii”, a conchis Fritz.

Potrivit presei locale, Ioan Nasleu a făcut parte din anturajul grupării de interlopi Boncu, anchetată de DIICOT pentru trafic de droguri.

Un apropiat al lui Nicolae Robu, fost primar al Timișoarei, Nasleu a devenit chiar subiect de amuzament pentru interlopi, care l-au filmat în timp ce dormea la masă cu capul pe spate, după ce au mâncat și au băut împreună. Videoclipul a apărut în spațiul public la începutul anului trecut.

Contactat pentru a explica apariția sa alături de interlopi, Nasleu a declarat pentru Press Alert: ”M-au filmat. Probabil că da, nu mai știu. Nu-mi amintesc de asta, dar am fotografii cu ei. Am fost colegi la clubul de box, v-am explicat. M-am ocupat de gale K1, îi cunosc de mulți ani pe acești oameni. Nu știu de unde e imaginea. Probabil că-s imagini vechi. Nu știu unde am fost”.

Foto: Tion.ro



















PARTENERI - GSP.RO Poveste genială cu Ionuț Luțu: „După 7 ore pe drum a zis că se duce la toaletă... Nu exagerez cu nimic, a fost căutat zile întregi!”

Playtech.ro Secretul intim și rușinos al lui Alex Bodi, dezvăluit de Bianca Drăgușanu. Ce nu îi poate oferi, de fapt

Observatornews.ro Denis a murit la doar 21 de ani, într-un accident cumplit. Băiatul a fost aruncat din maşină după un impact înfiorător, în Italia

HOROSCOP Horoscop 13 februarie 2021. Peștii se îngrijorează de aspecte legate de imaginea lor în ochii celor din jur

Știrileprotv.ro Ce s-a întâmplat într-o mare țară după ce peste 2 milioane de persoane au fost vaccinate. Anunțul autorităților

Telekomsport S-a îmbătat de sărbători şi a luat-o la bătaie. Imagini incredibile cu o vedetă goală, la o petrecere

PUBLICITATE Tot ce trebuie să știi despre pachetele low cost la ski (Publicitate)