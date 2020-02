De Cristian Anton,

În dosarul DIICOT există mai multe înregistrări care dovedesc că interlopii din gruparea Boncu, în ciuda faptului că au acționat ca adevărate ”gărzi pretoriene” pentru Ioan Nasleu, nu au ezitat să-și bată joc de fostul consilier personal al primarului Timișoarei și actualul director al Piețe SA, atunci când au avut ocazia, arată sursa citată.

Potrivit Press Alert, Nasleu beneficiază de protecția lui Nicolae Robu, care a susținut că are de unde să piardă procente electorale pentru relația dintre omul său de încredere și interlopi, pentru ca într-un final primarul să-l someze pe șeful de la Piețe să aleagă cu cine vrea să fie prieten, cu el sau cu cei din gruparea de crimă organizată.

Robu a mers până acolo încât, pentru a-l apăra pe Nasleu, a susținut că în Timișoara nu există clanuri interlope.

Dosar de trafic de droguri la DIICOT

După ce DIICOT a descins la zeci de locații în dosarul de trafic de droguri al grupării lui Lucian Boncu, anchetatorii au căutat probe și în telefoanele mobile ale celor investigați. În baza mandatelor obținute de la judecător a fost percheziționat și telefonul lui Alin Huc, unul dintre prietenii lui Ioan Nasleu, căruia i-a făcut dedicații într-un club de manele, fiind și acesta unul dintre cei nominalizați ca făcând parte din ”brigadă”, ”armata lui”.

Conform procesului de percheziție, întocmit în 9 ianuarie 2020 și aflat în dosarul care a fost trimis spre judecată Tribunalului Timiș, în telefonul lui Huc au fost găsite mai multe imagini. În una dintre ele apare și Ioan Nasleu.

Apropiatul lui Nicolae Robu, în capul mesei cu interlopi

Mai exact, în fotografie, făcută la sfârșitul lunii august, pe terasa unui restaurant din Timișoara, directorul de la Piețe SA, cu care Nicolae Robu a fost în concediu în SUA, este în capul mesei și doarme cu capul dat pe spate.

Practic, Nasleu este pe post de decor în fotografia în care pozează interlopii Alin Huc, care zâmbește și face semnul OK, Paul Ștefan și fratele acestuia Dan Ștefan.

De asemenea, în fotografia unde interlopii s-au fotografiat cu omul de încredere al primarului Timișorei pe post de ”trofeu”, se văd pe masă farfuriile și paharele goale, dovadă că înainte de imortalizarea imaginii s-a mâncat și s-a băut.

”Nu știu unde am fost”

Că interlopii s-au distrat pe seama lui Nasleu este dovedit și de faptul că l-au și filmat, în timp ce era în aceiași poziție ca și în fotografie – pe scaun, dormind cu capul dat pe spate.

Ioan Nasleu, subiect de amuzament pentru interlopi

Contactat pentru a explica apariția sa alături de interlopi, Ioan Nasleu a declarat pentru Press Alert: ”Ați mai scris despre asta. M-au filmat. Probabil că da, nu mai știu. Nu-mi amintesc de asta, dar am fotografii cu ei.

Am fost colegi la clubul de box, v-am explicat. M-am ocupat de gala K1, îi cunosc de mulți ani pe acești oameni. Nu știu de unde e imaginea. Probabil că-s imagini vechi de un an de zile. Nu știu unde am fost”.

