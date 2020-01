De Flavius Toader,

Prinţul Harry a plecat luni seară din Londra în Canada cu un avion de linie, British Airways. El a plecat însoțit de 5 bodyguarzi și își va vedea pentru prima dată fiul, de când a anunțat că se va rupe de familia regală, scrie Libertateapentrufemei.ro.

Potrivit cotidianul britanic Daily Telegraph, ducele de Sussex a părăsit Regatul Unit după unul dintre ultimele sale angajamente oficiale în calitate de membru al familiei regale.

Prince Harry arrives in Canada to join his wife Meghan and son Archie after announcing plans to step back from royal duties. https://t.co/hDM9aGgdd2 pic.twitter.com/HHhufH03rs — ABC News (@ABC) January 21, 2020

La aeroport, în Canada, îl aștepta o mașină de teren. Harry a plecat împreună cu bodyguarzii lui pe insula Vancouver, unde locuiește într-o vilă de lux alături de Meghan și Archie, mama acesteia și bona copilului. Presa britanică susține că plecarea în Canada a prințului Harry este simbolică și va rămâne pentru totdeauna în istorie.

„Plecarea sa în Canada este simbolică, la numai două zile după ce Palatul Buckingham a anunţat că rupe orice legătură oficială cu ducii de Sussex”, a scris The Telegraph.

And apparently Harry has landed in Canada!!! ??? pic.twitter.com/HO43hlVkmk — Carol (@Carol77036342) January 21, 2020

Acesta a refuzat să participe la recepţia care a avut loc luni seară şi care a fost organizată de prinţul William și de Kate, la Palatul Buckingham.

La coborârea din avion pe aeroportul internațional Victoria, prințul Harry avea un zâmbet larg și părea foarte fericit că s-a întors la familia lui. În acest timp, Meghan a fost surprinsă în parc, îmbrăcată lejer și cu căciulă, în timp ce îl plimba pe Archie și pe cei doi câini.

Non-royal life certainly seems to be suiting Meghan so far... pic.twitter.com/iFWi2adbLT — Dan Wootton (@danwootton) January 20, 2020

Nici Harry nu ieșea cu nimic în evidență și părea cu totul alt om, relaxat și cu zâmbetul de buze, în timp ce în Marea Britanie paparazzii l-au surprins doar supărat și încruntat.

Aeroportul se află la o distanță de 10 minute de mers cu mașină până la vila în care locuiesc, casa unui prieten misterior al cuplului. Protecția celor trei este în continuare plătită din banii publici ai britanicilor.

