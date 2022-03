Primul rus arestat de FSB pentru înaltă trădare, de la începutul războiului. Acuzat că voia să transmită către Ucraina informații clasificate

Potrivit FSB, „având acces la informații clasificate prin natura activității sale”, rezidentul a contactat serviciul special ucrainean prin internet și s-a oferit să transfere informații pentru bani.

„Nu a reușit să-și realizeze planul și, pe numele lui, a fost deschis un dosar penal”, a adăgat FSB.

Individul este acuzat de „înaltă trădare, în temeiul articolului 275 din Codul penal al Federației Ruse”.

Serviciul Federal de Securitate a prezentat o înregistrare din momentul arestării. În momentul în care agenții intră în biroul lui, în care se aflau mai multe persoane, bărbatul ridică mâinile. Ulterior, este arătat momentul în care semnează o declarație, apoi este dus încătușat în arest.

Pe 18 martie, Hristo Grozev, un jurnalist de investigație, a anunțat, pe Twitter, că generalul rus Roman Gavrilov, directorul adjunct al Rosgvardia, Garda Națională Rusă, ar fi fost arestat de FSB și acuzat de „scurgeri de informații militare care au dus la pierderi de vieți omenești”.

Three independent sources report that the deputy chief of Russia’s Rosgvardia (a unit of RU’s interior army which has had tremendous losses in Ukraine), Gen. Roman Gavrilov has been detained by FSB. Gavrilov had also previously worked in FSO, Putin’s security service.