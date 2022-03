Anunțul arestării generalului locotenent Gavrilov a fost făcut pe Twitter de Christo Grozev, jurnalist de investigații la platforma Bellingcat, cunoscut pentru sursele sale în rândul serviciilor secrete ruse și premiat pentru anchetele sale legate de serviciile secrete de la Krmelin.

„Trei surse independente spun că adjunctul șefului Rosgvardia din Rusia (Garda Națională, o unitate a forțelor armate interne ale Rusiei, care a suferit pierderi mari în Ucraina), generalul Roman Gavrilov, a fost reținut de FSB.”, a scris Grozev.

The reason for the detention is unclear: per one source he was detained by FSB’s military counter-intelligence department over „leaks of military info that led to loss of life”, while two others say it was „wasteful squandering of fuel”, ahem. pic.twitter.com/UynQuWv8sr