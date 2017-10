Principesa Marina Sturdza a murit. A trăit în condiții modeste în Canada

Principesa Marina Sturdza a murit. Descendentă a unei importante vechi familii românești, Marina Sturdza s-a stins la vârsta de 65 de ani, după ce a trăit în condiții modeste în exil, în Canada.

Anunțul trist despre trecerea în neființă a principesei Marina Sturdza a fost făcut de jurnalista Marilena Rotaru, pe Facebook.

Principesa Marina Sturdza a fost descendentă a unei importante familii românești. Ea a trăit în exil și a fost, pe rând, jurnalistă, vicepreşedintele uneia dintre cele mai renumite case de modă din lume, director UNICEF și a avut, totodată, o impresionantă activitate caritabilă.

Pe când avea doar trei ani, Principesa Marina Sturdza a fost scoasă pe furiș din România, pentru că familia ei a fugit în exil din cauza regimului comunist.

Deși a primit o educație demnă de o prințesă, Marina Sturdza a trăit în condiții modeste, în Canada. A absolvit Belle Arte și a devenit jurnalistă de modă. De-a lungul vieții, Principesa s-a împrietenit cu unele dintre figurile emblematice ale secolului XX, precum Karl Lagerfeld, Giorgio Armani, Ralph Lauren, Oscar de la Renta.

Principesa Marina Sturdza a devenit vicepreședinte în compania creatorului de modă Oscar de la Renta cu care a ajuns să colaboreze îndeaproape. Din acest motiv, Marina Sturdza s-a mutat din Canada la New York.

Principesa și-a dorit să facă mai mult pentru semenii săi și a ajuns Geneva, unde a lucrat la UNICEF. Așa și-a descoperit vocația caritabilă pe care a exersat-o și după revenirea în România, în anii `90.

Potrivit stiripesurse.ro, Printesa Sturdza a fost activă în numeroase proiecte caritabile, cele mai cunoscute fiind The Hospices of Hope (Casa Speranței), un centru de îngrijire paleativa pentru bolnavii incurabili sau cronici, precum și Hope and Homes for Children (HHC), un ONG care își propunea să integreze copiii abandonați sau orfani în adăposturi de tip familial.