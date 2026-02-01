Afacere de jumătate de miliard de dolari

Reprezentanți ai unui membru al familiei regale din Abu Dhabi au semnat un acord secret cu familia Trump pentru a achiziționa 49% dintr-o inițiativă de criptomonede, World Liberty Financial, pentru suma de 500 de milioane de dolari. Conform documentelor companiei și surselor citate de The Wall Street Journal, cumpărătorii au plătit jumătate din sumă în avans, direcționând astfel 187 de milioane de dolari către entitățile familiei Trump.

Acordul, care nu a fost raportat anterior, a fost semnat de Eric Trump, fiul președintelui american. Din suma inițială plătită, cel puțin 31 de milioane de dolari urmau să fie direcționați către entități afiliate familiei lui Steve Witkoff, cofondator al World Liberty, care cu câteva săptămâni mai devreme fusese numit trimis american în Orientul Mijlociu, se arată în documente.

Investiție susținută de „șeicul spion”

Această investiție a fost susținută de șeicul Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, un membru al familiei regale din Abu Dhabi, cunoscut drept „șeicul spion”. El este și fratele președintelui Emiratelor Arabe Unite, Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

De asemenea, Tahnoon este și consilier de securitate națională și conduce cel mai mare fond suveran de investiții din țară, o entitate de peste 1,3 trilioane de dolari.

Pe lângă implicarea directă a lui Eric Trump în semnarea acordului cu World Liberty, Steve Witkoff, numit de Trump ca trimis special în Orientul Mijlociu, a avut un rol semnificativ în facilitarea relațiilor cu Emiratele Arabe Unite. În decembrie 2024, cu puțin timp înainte de încheierea acordului cu World Liberty, Witkoff a participat la o conferință de criptomonede în Abu Dhabi, unde a întâlnit lideri din industrie și pe șeicul Tahnoon. La rândul său, Eric Trump a declarat în fața audienței: „Familia noastră vă iubește!”.

Accesul la cipuri avansate de inteligență artificială

După cum a raportat The Wall Street Journal, administrația Biden a limitat accesul Emiratelor Arabe Unite la o cantitate restrânsă de cipuri avansate de inteligență artificială, din cauza temerilor că tehnologia sensibilă ar putea ajunge în mâinile Chinei. Totuși, odată cu realegerea președintelui Trump, șeicul Tahnoon a văzut oportunitatea de a relua negocierile.

Administrația Trump a semnat un acord în mai 2025 pentru a permite Emiratelor accesul la aproximativ 500.000 de cipuri avansate anual, deschizând astfel calea pentru construirea unuia dintre cele mai mari centre de date AI din lume.

Detalii despre tranzacția financiară

Acordul financiar a implicat compania Aryam Investment 1, care a fost înregistrată atât în Delaware, cât și în Abu Dhabi. Prima tranșă de 250 de milioane de dolari a fost plătită din fonduri susținute de șeicul Tahnoon, din care 187 de milioane au fost transferați către entitățile familiei Trump, iar 31 de milioane către entități legate de familia Witkoff.

Potrivit documentelor companiei, Aryam a devenit cel mai mare acționar al World Liberty și singurul investitor din afara fondatorilor. De asemenea, doi directori ai Aryam, care ocupă funcții de conducere și în compania G42 a șeicului, au fost numiți în consiliul de administrație al World Liberty.

Tranzacția a ridicat semne de întrebare în legătură cu posibile conflicte de interese, mai ales în contextul în care șeicul Tahnoon a fost implicat în negocierile pentru accesul la cipuri AI.

„Am încheiat acordul în cauză pentru că am crezut cu tărie că este în interesul companiei noastre să crească”, a declarat David Wachsman, purtătorul de cuvânt al World Liberty. El a subliniat că nici președintele Trump, nici Steve Witkoff nu au fost implicați în acord și că acesta nu a oferit acces la deciziile guvernamentale.

O persoană familiarizată cu investiția șeicului Tahnoon a afirmat că „în niciun moment” investiția nu a fost discutată cu Donald Trump, subliniind că Tahnoon este un „investitor semnificativ” în afacerile cu criptomonede.

