Judecătorul a respins apelul de urgență formulat de avocatul lui Lindsay Clancy

Într-o încercare de ultim moment, avocatul apărării, Kevin Reddington, a înaintat o cerere de urgență către Curtea Supremă Judiciară din Massachusetts pentru a opri declararea nulității procesului. „Ceea ce cer este timp pentru a depune un apel la un singur judecător pentru această nedreptate”, a declarat Reddington, nemulțumit și de refuzul judecătorului William Sullivan de a înlătura un jurat. Cu toate acestea, instanța superioară a respins cererea, iar judecătorul Sullivan a declarat oficial procesul nul, chiar înainte de ora 14.30.

Mărturii cutremurătoare despre crima care a șocat America și apelul la 911

Procesul, care a durat cinci săptămâni, a inclus mărturii cutremurătoare ale rudelor, medicilor și primilor respondenți. Printre cei care au depus mărturie s-a numărat și fostul soț al lui Lindsay Clancy, Patrick Clancy. Acesta a povestit cu emoție ziua în care a găsit-o pe soția sa încercând să se sinucidă.

„A trimis mesaje să merg să cumpăr mâncare și medicamente pentru fiica noastră”, a spus el. Însă, când s-a întors acasă, a descoperit o scenă de coșmar, cu mult sânge în dormitor și o casă neobișnuit de liniștită. În timpul apelului la 911, Patrick a strigat, devastat: „I-a ucis pe copii!”

Familia și prietenii lui Lindsay Clancy au confirmat că aceasta avea dificultăți majore de sănătate mintală după nașterea celui de-al treilea copil, Callan. „Era anxioasă, paranoică și cu tendințe suicidare. Ceream ajutor pentru ea”, a declarat Susan Clancy, mama fostului soț al acesteia.

Psihoza postpartum și rolul sănătății mintale în cazul Lindsay Clancy

Avocații apărării au argumentat că Lindsay Clancy suferea de psihoză postpartum severă și că tratamentul medical inadecvat a contribuit la agravarea stării sale. „Cum s-a ajuns de aici la asta?” a întrebat avocatul Reddington, arătând juraților o fotografie fericită a familiei Clancy, urmată de una cu Lindsay întinsă pe un pat de spital.

O voce „i-a spus că nu are de ales” decât să-și ucidă copiii

Un psiholog clinician, Paul Zeizel, a depus mărturie că Lindsay Clancy a auzit o voce masculină care „i-a spus că nu are de ales” decât să-și ucidă copiii și să se sinucidă. Totuși, procurorii au adus un martor care a contestat această afirmație. „Spunea copiilor: «Du-te la Dumnezeu, dragul meu. Du-te la Dumnezeu» în timp ce îi sugruma”, a declarat psihologul criminalist Kirk Heilbrun, subliniind că acest detaliu arată că ea era deplin conștientă de acțiunile sale, potrivit The independent.

Ce urmează acum? Lindsay Clancy riscă închisoarea pe viață

Cu procesul declarat nul, procurorii trebuie acum să decidă dacă vor rejudeca cazul, vor negocia o înțelegere sau vor renunța la acuzații.

Avocatul penalist Joe Serpa subliniază pentru BBC că gravitatea acuzațiilor și interesul public uriaș fac puțin probabilă abandonarea dosarului. Potrivit acestuia, un al doilea proces nu va însemna o întoarcere la zero, ci le va oferi ambelor tabere avantajul de a-și rafina tacticile, procurorii încercând să prezinte dovezile cu mai multă sensibilitate, în timp ce apărarea va miza pe strategia care a convins deja o parte din primul juriu.

În cazul unei condamnări, Lindsay Clancy riscă închisoarea pe viață, în timp ce achitarea ar duce cel mai probabil la internarea într-o unitate de sănătate mintală.

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