Pe 24 ianuarie 2023, tragedia a lovit comunitatea din orașul Duxbury. Lindsay Clancy, asistentă medicală de profesie, și-a sugrumat cei trei copii: Cora, în vârstă de 5 ani, Dawson, de 3 ani, și bebelușul Callan, de doar 8 luni. Crima a avut loc în subsolul locuinței familiei, fiind folosite benzi elastice pentru exerciții fizice.

Crimele nu sunt contestate, ci motivația din spatele lor

În sala de judecată, faptele propriu-zise sunt rar puse la îndoială. Femeia a recunoscut că și-a ucis copiii, însă avocatul apărării încearcă să convingă juriul că aceasta nu este vinovată de crimă, invocând lipsa discernământului. Conform apărării, Lindsay se afla într-o stare gravă de psihoză și depresie postpartum, afecțiuni care ar fi fost agravate de un tratament medicamentos prescris greșit sau în doze prea mari de către medici.

Apărarea a reușit să creeze un val de empatie în jurul femeii. Numeroase mame au împărtășit pe rețelele sociale propriile experiențe tragice legate de problemele de sănătate mintală de după naștere, acuzând sistemul medical american că a eșuat în a-i oferi lui Clancy ajutorul de care avea disperată nevoie înaintea tragediei.

Sute de oameni, femei și bărbați, toți îmbrăcați în haine de culoare roz pentru a-și arăta susținerea pentru Lindsay Clancy, pe 20 august 2026
Mii de oameni au anunțat că o susțin pe Lindsay Clancy, femeia care și-a omorât cei trei copii. Sursa foto: GettyImages.

Procurorii o acuză pe Lindsay Clancy că a premeditat crimele

De cealaltă parte, acuzarea conturează un cu totul alt portret al mamei. Procurorii au descris-o pe Lindsay Clancy drept o femeie „obsedată de control, meticuloasă și manipulatoare”, care a planificat crimele în cele mai mici detalii. Conform dovezilor prezentate la proces, în ziua respectivă, ea și-a trimis intenționat soțul la cumpărături, asigurându-se astfel că are timpul necesar pentru a comite faptele în subsol, fără a fi întreruptă.

Natura oribilă a acestor crime a stârnit o reacție de revoltă din partea celor care consideră că empatia publicului ar trebui să se îndrepte exclusiv către victimele inocente – cei trei copii. Comentatorii și procurorii susțin ferm că afecțiunile psihice nu o pot absolvi pe femeie de consecințele unei triple crime, iar pedeapsa trebuie să fie pe măsura faptelor.

Lindsay Clancy ascultă mărturiile în cadrul procesului său pentru omor, care se desfășoară la Curtea Superioară din Plymouth, pe 11 august 2026.
Lindsay Clancy este acuzată că a premeditat moartea celor trei copii. Sursa foto: GettyImages.

Impactul mediatic și avalanșa de teorii online în cazul Lindsay Clancy

Cazul a declanșat o adevărată furtună și în mediul online, în special pe platforme precum TikTok, unde pasionații de „true crime” emit zilnic diverse teorii, unele dintre ele ignorând dovezile oficiale. Amanda Vicary, profesor la Illinois Wesleyan University și cercetător al fenomenului „true crime”, a explicat că interesul uriaș al publicului este alimentat de argumentele valide de ambele părți ale baricadei. Pe de o parte, se discută despre lipsa de sprijin pentru mamele aflate în dificultate psihologică extremă, iar pe de altă parte, despre nevoia de a face dreptate în fața brutalității inexplicabile a crimei.

Astfel, procesul lui Lindsay Clancy a depășit granițele unei simple spețe judiciare, transformându-se într-o dezbatere națională despre limitele responsabilității penale, stigmatul bolilor mintale și modul în care o societate alege să judece dramele inimaginabile care se petrec în spatele ușilor închise.

Ce înseamnă depresia și psihoza postpartum

Nașterea unui copil vine adesea la pachet cu o furtună hormonală și emoțională uriașă. Este absolut firesc ca în primele două săptămâni o mamă să simtă o stare de vulnerabilitate sau tristețe trecătoare – celebrul baby blues cauzat de oboseală și transformările bruște din organism. Însă când această stare refuză să plece și se adâncește de la o săptămână la alta, vorbim despre depresia postpartum. Aceasta nu este o toană, o lipsă de voință sau o lipsă de iubire față de cel mic, ci o afecțiune psiho-emoțională reală. Mama se simte golită pe interior, copleșită de o vinovăție paralizantă, deconectată de bebeluș și incapabilă să mai simtă vreo bucurie, trăind fiecare zi ca pe o piatră grea de moară.

La polul opus ca gravitate se află psihoza postpartum, care reprezintă o urgență medicală majoră. Mult mai rară decât depresia, psihoza înseamnă ruperea completă de realitate. În acest caz, creierul mamei procesează eronat lumea din jur: femeia poate avea halucinații (aude sau vede lucruri care nu există), stări profunde de paranoia sau idei delirante, adesea legate de bebeluș. Dacă depresia postpartum necesită terapie, medicație adecvată și sprijin din partea celor dragi, psihoza cere intervenție psihiatrică imediată și spitalizare, pentru că viața mamei și a copilului pot fi puse în pericol. Diferența dintre cele două stări este uriașă, dar un singur adevăr rămâne valabil pentru ambele: nicio mamă nu alege să treacă prin așa ceva, iar strigătul după ajutor nu este un semn de slăbiciune, ci primul pas spre vindecare.

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