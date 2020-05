De Cătălin Tolontan, Cristina Radu,

Cele mai importante declarații ale șefului DNA:

În legătură cu pandemia, la DNA sunt înregistrate 33 de dosare penale, iar în 25 dintre ele rocurorii s-au sesizat din oficiu.

Între cauze, enumăr: achizițiile publice a unor echipamente de protecție, achiziționarea de măști de protecție interzise în UE, periculoase.

DNA nu vânează fapte pentru a da bine în statistici. Vrem să ne asigurăm că eforturile statului își atinge scopul, iar banul public nu este șifona de corupți.

Felicit jurnaliștii de investigații și vrem ca cele două tipuri de investigații, jurnalistice și penale, să meargă împreună.

DNA a înregistrat peste 1.000 de dosare penale până acum anul acesta, fiind vizați și oameni politici.

Au fost până acum 723 de sesizări ale cetățenilor în 2020, față de peste 500 în aceeași perioadă a anului trecut.

Întrebări și răspunsuri:

Î: Referitor la informațiile apărute în presă, legate de achizițiile făcute de Unifarm.

R: Vă confirm că se dispune și ridicarea de acte, se fac audieri, tot ce a apărut în presă este în atenția procurorilor DNA. Se fac verificări și la societăți private, și în instituții ale statului. Nu vă putem da detalii, dar în momentul în care vom avea informații de interes public, vom face asta.

Î: Au existat declarații din partea a două persoane cu funcții de conducere în perioada stării de urgență și acum referitoare la ce ar trebui și nu ar trebui să facă procurorii în această perioadă. Le-ați citit, le-ați văzut? Ce ați simțit?

R: Procurorii au o datorie prevăzută de lege și nu dată de persoane publice. Mi se par mult mai grave infracțiunile din contextul pandemiei decât într-un alt context. Infracțiunile de corupție sunt grave oricum, dar acum sunt și mai grave pentru că pun în pericol sănătatea cetățenilor. Noi ne facem datoria indiferent ce spun alte persoane publice. Am simțit că este o situație stresantă, că au avut foarte mult de lucru și că le e teamă că vor greși, dar noi nu urmărim greșelile. Infracțiunile se fac intenționat. Noi nu ducem o luptă împtoriva unei corupții eventuale, ci împotriva unor persoane care caută să se îmbogățească în ciuda îmbolnăvirii oamenilor.

Î: DNA s-a autosesizat în cazul fostului ministru al Sănătății Costache care a favorizat mai multe clinici medicale, după cum a scris Libertatea?

R: Nu am avut timp să verific sesizările. Vă rog să reveniți cu întrebarea în scris și vă comunic dacă există un dosar penal deschis în acest caz.

Î: Există informații că nu ar fi fost audiați martori în dosarul Sorinei Pintea și că nu s-a continuat urmărirea penală în cazul lor.

R: Dosarul este trimis în instanță, se află pe rolul Tribunalului București și nu pot face comentarii cu privire la eventuale vinovății în acest dosar. Știu că s-a disjuns un alt dosar și s-au dispus soluții de renunțare la urmărirea penală în cazul unor denunțători. S-a renunțat pentru că a făcut denunțul și a ajutat la prinderea celorlalți.

Î: Ați făcut un calcul al acestor 33 de dosare? Sunt vizate și achizițiile făcute separat de spitale sau doar cele prin ONAC?

R: Sesizările pe care l-am văzut se referă la sute de milioane de lei. La nivelul serviciilor teritoriale există și dosare care se referă la alte instituții decât cele centrale. Avem dosare și cu privire la achiziții din teritoriu. Verifiăm achizițiile publice făcute la nivelul ministerelor, dar și la nivel local, descentralizat.

Î: În aceste plângeri legate de pandemie sunt vizate și persoane care fac parte din Guvern, miniștri?

R: Nu am făcut referire la plângeri, cât la sesizări. În majoritatea dosarelor cercetăm faptele ca să ajungem la vinovății. Avem și dosare în care s-a început urmărirea penală, dar trebuie să întrebăm procurorii de caz dacă distrugem ancheta în cazul în care facem publice numele persoanelor vizate.

Î: În cele două luni de stare de urgență au fost patru acțiuni în flagrant. Au fost afectate acestea de starea de urgență, au întâmpinat procurorii dificultăți?

R: Sigur că am avut dificultăți. Persoanele vizate sunt supravegheate înainte de acțiunile de prindere în flagrant. Era periculos pentru a rata acțiunea, pentru starea de sănătate, dar au dus la bun sfârșit aceste prinderi în flagrant, inclusiv în ceea ce privește starea lor de sănătate.

Î: Eventuale plângeri ale celor ridicați pentru că procurorii nu au respectat regulile, nu au purtat echipamente de protecție?

R: Nu avem astfel de plângeri.

Î: În cele 33 de dosare, cercetați achiziții neconforme cu un preț exagerat. Între aceste dosare este și firma Romwine and Coffee sau o firmă fără nicio legătură cu domeniul sanitar?

R: Sunt dosare referitoare doar la achiziția în legătură cu pandemia, la combateria pandemiei. Pot confirma că avem un dosar – am avut chiar patru – cu Romwine and Coffee, cu precizarea că DNA e prima instituție care s-a autosesizat cu privire la aceste suspiciuni, apoi a apărut în presă informația și alte instituții s-au autosesizat în legătură cu acest dosar. Ne-a îngreunat aflarea adevărului în această cauză.

Î: Primiți informări în această perioadă de la serviciile de informații și care sunt acestea?

R: S-a căutat o colaborare onestă între DNA și Pot confirma că doar în baza prevederilor legale am primit informații și de la celelalte instituții ale statului. Absolut toate. Confirm că și cu acestea.

Î: Au dispărut aceste nume grele cu care ne-a obișnuit DNA. Care e explicația, a dispărut marea corupție din România sau este o schimbare de strategie?

R: Ce înseamnă mare corupție? Un ministru al Sănătății trimis în judecată sau trei deputați și un senator trimiși în judecată nu înseamnă mare corupție? Am putut lucra doar în acțiuni de flagrant și în dosare care au legătură cu pandemia.

Î: Aveți mijloace mult mai puține pentru a face față în această perioadă, ați spus. Ce puteți face, se poate face ceva care să depindă de dumneavoastră pentru a vă crește resursele?

R: Aici intervine și Executivul, pentru servicii tehnice, de exemplu. Vor trebui alocate în plus 195 de posturi de polițiști pentru serviciile tehnice, potrivit ultimei strategii. Nu s-a făcut asta, dar vom insista. Acum ne descurcăm cum putem prin dezvoltarea unei relații cu IGPR, care dispune de resurse mai mari decât noi.

Î: Aceste poziții de ofițeri judiciari nu v-au fost aprobate, deși au fost cerute?

R: Au fost cerute și au fost asumate în strategia 2016-2020, pintre alte măsuri, strategia e publică. În anii trecuți nu s-a făcut asta, anul acesta s-au făcut pași, dar am fost blocați de starea de urgență.

Î: Detaliați puțin câte informări ați primit la serviciile de informații și dacă sunt mai multe decât de obicei.

R: Nu pot face asta, pentru că nu e informați de interes public.

Î: Secția pentru Investigarea Infracțiunilor în Justiție a cerut prelaurea vreunui dosar, de când ați preluat mandatul la DNA?

R: Nu, dar noi am predat la SIJ dosare care sunt de competența lor.

Î: Cum a argumentat procurorul lipsa de probe în acea aprte din dosarul Microsoft? Elena Udrea a și fost arestată preventiv de către magistrați.

R: Din câte știu, propunerea de arestare s-a referit la mai multe infracțiuni. S-a dat soluție în dosarul disjuns din dosarul mare. Puteți face o solicitare să vedeți motivarea.

Î: Referitor la structurile teritoriale. Ce anume faceți pentru a-i mobiliza pe procurorii de aici pentru că am văzut că sunt structuri în care nu se mai lucrează.

R: Nu cred că e corectă întrebare. Poate ați constatat că în ultima perioadă nu au fost rezultate vizibile sau care nu v-au atras atenția. Vă asigur că toți colegii lucrează. Acum suntem în evalaurea competențelor colegilor noștri, vă asigur că la nivelul structurilor teritoriale sunt dosare importante, iar colegii se străduiesc, dar în această perioadă a fost mai greu și sunt foarte încărcați. Este multă muncă. La Brașov avem și o medie de 1.000 de dosare de procuror. Se lucrează la DNA și facem și o evaluare.

În ultimele luni, în ciuda garanțiilor președintelui Iohannis și ale premierului Orban că starea de urgență va permite achiziții rapide și corecte, presa a dezvăluit o sumedenie de contracte supraevaluate.

De altfel, chiar și DNA începuse, încă din decembrie 2019, cercetarea dotării IGSU pe fonduri europene, în contractul de 600 de milioane de euro, cu un câștigător anulat la intervenția directă a lui Raed Arafat. Numai că nimic nu s-a mai întâmplat în acest dosar aflat la DNA militar.

Din informațiile Libertatea, DNA a cerut documente legate de achizițiile din starea de urgență, printre cei vizați fiind chiar șeful Unifarm, Adrian Ionel, unde s-au derulat achiziții fără licitație de peste 140 de milioane de euro în mai puțin de două luni.

Unul dintre cei audiați va fi și fostul ministru Victor Costache, susțin surse judiciare.



“Costache încercase, la rugămințile lui Ionel, să-l păstreze în funcție, fără să-și dea seama care e interesul șefului Unifarm”, a dezvoltat un om din Ministerul Sănătății.

Acest dosar al DNA este în faza în care se audiază persoane din Unifarm și din Ministerul Sănătății.



