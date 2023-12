Potrivit poliției, răpirea a avut loc în districtul Vaishali din Bihar, unde Kumar era profesor nou instalat la școala Utkramit Madhya Vidyalaya din Patepur.

Familia lui Kumar a dat vina pe un bărbat pe nume Rajesh Rai. Ei au acuzat familia lui Rai că l-a luat cu forța pe Kumar și l-a căsătorit cu fiica lui, Chandni.

Kumar, care a refuzat să accepte căsătoria, a fost supus violenței fizice, însă amenințat cu arma.

Kumar a fost salvat de poliție, după ce bunicul său a depus o plângere la secția de poliție din Patepur. Pe baza plângerii și după ce membrii familiei victimei au blocat autostrada de stat Mahua Tajpur, poliția a percheziționat joi casa lui Rajesh Rai și l-a salvat pe profesor.

