Bărbatul, profesor la Facultatea de Construcții a UNITBV, a fost acuzat și condamnat pentru agresiune sexuală asupra mai multor studente.

În septembrie 2023, două studente de la Facultatea de Construcții din Universitatea Transilvania au dezvăluit în presă informații care îl acuzau pe profesorul de Rezistența Materialelor Marius Botiș de agresiune sexuală.

Victimele au depus la acea dată și plângeri la Comisiei de Etică și Deontologie Universitară și Comisiei de Disciplină din cadrul universității. Acestea au afirmat că profesorul, conferențiar doctor inginer Marius Botiș, în mod intenționat le-a picat la examene, ca ulterior să le cheme la „pregătire” pentru reexaminare.

„Pregătirea” se desfășura în biroul profesorului, la ore târzii din noapte și ar fi încercat să le atingă sau să le sărute.

O altă studentă spunea că a fost ținută la „pregătire” până la ora 24, după care profesorul ar fi atins-o într-un mod indecent.

Totodată, plângerile împotriva cadrului universitar s-au înmulțit. Mulți studenți de la Facultatea de Construcții din Universitatea Transilvania au cerut să se transfere din cauza comportamentului profesorului Botiș. Studenții spun că, în loc să li se predea materia, Botiș îi umilea și-i descuraja.

În urma dezvăluirilor din presă, Poliția și Parchetul din Brașov s-au autosesizat și au deschis o anchetă, finalizată recent cu condamnarea profesorului universitar Marius Botiș la 3 ani de închisoare cu suspendare și 4 ani de interdicții.