Profesorii trebuie să fie atenți la formulările din lucrările elevilor

Documentele publicate pe site-urile ministerelor educației din Republica Bashkortostan și regiunile Sverdlovsk și Smolensk prevăd ca dascălii să fie atenți la formulările din lucrările elevilor care ar putea reflecta lipsă de respect față de memoria istorică, valorile tradiționale rusești sau simbolurile statului.

De asemenea, profesorilor li se cere să observe reacțiile elevilor străini la lecțiile „Conversații importante” – programul de educație patriotică introdus după declanșarea războiului împotriva Ucrainei.

Ghidurile îi mai încurajează pe dascăli să noteze dacă elevii discută tot mai des teme politice, sociale sau religioase, mai ales când exprimă opinii „extreme” sau intolerante. Interesul pentru site-uri cu „conținut șocant” ori „informații distructive” este, de asemenea, catalogat drept semnal de alarmă.

Pentru a obține o „imagine obiectivă”, educatorii sunt sfătuiți să facă sondaje anonime și discuții individuale cu elevii în contexte informale.

Totodată, școlile ar trebui să organizeze „activități generale” menite să transmită „valorile spirituale și morale ale Rusiei”, să explice elemente de bază ale legii, să promoveze bunele maniere și să accentueze „prioritățile naționale” și memoria istorică.

Recomandări Prețurile de pe litoral: Eforie Nord v. Nisipurile de Aur. Cum se scumpeşte hamsia când înoată spre sudul Mării Negre

Sunt criticate formulările ambigue

Vsevolod Luhovițki, copreședintele sindicatului profesorilor Uchitel, a declarat pentru Vedomosti că fiecare școală poate decide dacă aplică sau nu aceste recomandări, criticând formulările ambigue.

„De ce ar trebui să inducem profesorilor ideea că tocmai copiii străinilor sunt predispuși la discuții ilegale?”, s-a întrebat Vsevolod Luhovițki.

Psihologul Anastasia Kotelnikova a adăugat că simplele adunări despre valori nu schimbă comportamentele, acestea fiind cultivate prin reguli, activități comune și disciplină consecventă.

Ministerul Educației a precizat că liniile directoare au fost elaborate împreună cu Ministerul de Interne, Ministerul Științei și Învățământului Superior, dar și cu sprijinul specialiștilor de la Universitatea de Stat de Psihologie și Educație din Moscova.

În paralel, la 12 august, parlamentarii din Duma de Stat au depus un proiect de lege prin care elevii străini din școlile publice ar urma să plătească taxe de școlarizare. Inițiatorii susțin că numărul „copiilor migranți” a crescut, provocând supraaglomerare și presiune suplimentară asupra profesorilor, ceea ce ar justifica salarii mai mari.

Totuși, la începutul lunii, Alexander Reut, director în Ministerul Educației, a subliniat că introducerea unor taxe pentru elevii străini ar încălca prevederile Constituției ruse.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE