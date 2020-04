De Florinela Iosip,

“Dacă ai sufletul bun, vei primi bunătate și tot răul din față va rămâne în spate“, scrie pe Facebook Andrei Columb, un bărbat cu brațele masive, acoperite de tatuaje, la volanul unei mașini parcate în fața cazărmii Armatei Române unde locuiește familia Găman, mama și tatăl a opt copii.

Această imagine, din fața locuinței improvizate în cazarma de lângă Cimitirul Străulești 2, este doar una dintre piesele de puzzle ale unei escrocherii.



O vedetă ca zecile de mii de vedete de pe net, Andrei Columb a apărut ca o salvare.

Tatăl familiei Găman era muncitor în construcții, dar nu mai lucrează din cauza pandemiei. Are opt copii între 2 și 16 ani de hrănit și avertismentul Armatei că îi lasă în cazarmă doar până trece starea de urgență.



Andrei Columb, cel despre care presa cancan a scris că este interlop și are milioane de vizualizări pe YouTube la melodii în care chiar el se laudă cu viața de mafiot, le-a promis membrilor familiei Găman că o să-i ajute.



Am dat 200 de euro pentru copiii ăia mici, că mi-a fost milă de ei. Columb mi-a dat un cont de-al său și am pus banii acolo. Mi-a zis că familia nu are cont.

Un român stabilit în Germania: