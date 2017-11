Proiectul de management al unui director de teatru din Galați conţine pasaje copy-paste din lucrări ale altor directori din țară

Noul proiect de management al directorului Teatrului Muzical din Galaţi conţine o serie de pasaje luate aproape copy-paste din lucrări ale altor directori de instituţii culturale din ţară. Directorul Teodor Niţă vorbeşte, în planul de management, cu care a reuşit să obţină un nou mandat pe patru ani în fruntea instituţiei de cultură din Galaţi despre o „consultare cu directorii și cu profesorii de muzică din liceele și școlile craiovene”, dar şi despre „domeniul cultural-artistic al judeţului Hunedoara”.

În planul de management pentru perioada 2017-2021, directorul Teodor Niţă a inclus multe pasaje luate aproape copy-paste din alte lucrări ale unor directori de instituţii culturale din ţară, potrivit unor documente care au ajuns in posesia jurnaliştilor din Galaţi.

Astfel, Teodor Niţă menţionează în lucrarea sa o „consultare cu directorii și cu profesorii de muzică din liceele și școlile craiovene”.

Aceleaşi cuvinte apar însă şi într-un raport de activitate din perioada ianuarie-decembrie 2015 al managerului Operei din Craiova: „În ceea ce privește spectacolele curente, strategia instituției noastre a fostaceea de a prezenta publicului spectacole de operă și operetă existente în repertoriulactual (una, maxim două reprezentații pe stagiune), raportându-ne STRICT lasolicitarea publicului rezultată din evidențele vânzărilor de bilete. Un caz special l-a constituit prezentarea spectacolelor pentru copii, după o atentă consultare cu directorii și cu profesorii de muzică din liceele și școlile craiovene„.

Teodor Niţă se referă la un moment dat în lucrarea sa şi la domeniul cultural-artistic al judeţului Hunedoara”.

Directorul Teatrului Muzical din Galaţi îşi admite vina.

„Este vorba despre câteva greşeli pentru că eu fac proiectul după caietul de obiective, dar nu fac eu caietul de obiective, iar asemenea pasaje le veţi găsi în toate programele si proiectele de management ale directorilor din ţară. Este vorba despre o scăpare grosolană din punctul meu de vedere, atunci când am luat obiectivele, le-am scos cu copy-paste, fără să mă uit că nu sunt pentru Galaţi. Obiectivele le veţi găsiţi peste tot, în toate programele şi proiectele de management ale directorilor din ţară, eu am fost neatent ca atunci când am luat obiectivele, trebuia să le scot. Sunt toate generale şi predate nouă tuturor celor care am făcut cursul la Ministerul Culturii”, afirmă Teodor Niţă.