Potrivit unui raport Amnesty International, citat de ziarul belgian La Dernière Heure, România este cea mai mare sursă de prostituate în Europa Occidentală. La Bruxelles, majoritatea acestora provin din județul Brăila.

Un alt studiu menționat de presa belgiană arată că numărul femeilor din România implicate în acest domeniu depășește chiar și pe cel al femeilor africane și bulgare.

Documentarul lui Cosmin Avram scoate în evidență nu doar dimensiunea socială a acestei realități, ci și implicațiile ei economice și culturale, relevând dificultățile care împing multe dintre aceste femei spre migrație și exploatare.

„Multe dintre fetele care se prostitueaza la Bruxelles sustin ca sunt femei de afaceri in Romania sau au locuri de munca bine platite in institutii importante. Si asta nu e tot. Multe dintre ele sunt adevarate vedete”, sustine Avram.

Statisticile serviciilor politiei belgiene, specializate in combaterea traficului cu fiinte umane arata ca un numar crescand de femei din Braila ajung in reteaua de prostitutie din Bruxelles, in special in cartierul de nord al capitalei belgiene.

