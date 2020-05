De Mihai Toma,

1.000 de manifestanți, reuniți în grupul “Uniți pentru Libertatea”, au luat cu asalt, pe 30 aprilie, clădirea Capitoliului, agresând forțele de poliție.

Protestatarii au scandat ”Lasați-ne să intrăm!”, ”Lasați-ne să lucrăm” și ”Aceasta este casa oamenilor, nu ne puteți bloca”, scrie The Detroit News.

În Michigan, armele sunt permise în Capitolul statului, atât timp cât sunt vizibile și purtate cu intenție legală. Dar nu sunt permise protestele în interiorul clădirii.

”Chiar deasupra mea, bărbați cu arme țipă la noi”, a scris pe twitter senatoarea democrată Dayna Polehanki, postând fotografii în care se văd oficiali purtând veste anti-glonț.

Directly above me, men with rifles yelling at us. Some of my colleagues who own bullet proof vests are wearing them. I have never appreciated our Sergeants-at-Arms more than today. #mileg pic.twitter.com/voOZpPYWOs — Senator Dayna Polehanki (@SenPolehanki) April 30, 2020

Parlamentarii și-au suspendat, în cele din urmă, reuniunea.

Protest moves inside Michigan Capitol. Crowd attempts to get onto Hoise floor. Lots of Michigan State Police and House sergeants at arms blocking door. pic.twitter.com/4FNQpimP4W — Rod Meloni (@RodMeloni) April 30, 2020

Statul Michigan a fost lovit greu de coronavirus, fiind înregistrate 3.788 de decese.

A fost pentru a doua oară când persoane se adună în Lansing pentru a cere sfârșitul măsurilor restrictive în Michigan. Un miting din 15 aprilie, numit ”Operațiunea Gridlock”, a atras mii de oameni în fața Capitolului

A existat un protest chiar în fața casei guvernatoarei Whitmer.

Nu e clar ce se va întâmpla în Michigan, de vreme Camera Reprezentanților a refuzat rezoluția guvernatorului democrat Gretchen Whitmer de a extinde starea de urgență cu încă 28 de zile, până pe 28 mai.

