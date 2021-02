„120.000 de euro pe an, pierdere medie pe fiecare locație, în 2020”, „3 miliarde de euro, pierderi într-un an”, „120.000 de angajați concediați într-un an”, „HoReCa, pe un drum fără întoarcere”, „Un an de restricții, zero despăgubiri”, au fost doar câteva dintre mesajele afișate de reprezențanții industriei ospitalității. Ei au oprit activitatea pentru jumătate de oră.

Organizatorii protestului, desfășurat între 12.00 și 12.30, susțin că industria HoReCa a fost „îngenuncheată” de pandemie, iar protestul reprezintă „un strigăt cu ultimele puteri ale tuturor celor peste 400.000 de oameni din industria ospitalității, atât a celor care au rezistat, cât și a celor care nu au mai găsit resurse și putere să țină afacerile pe linia de plutire”.

Potrivit unui comunicat de presă al HORA (Organizaţia Patronală a Hotelurilor şi Restaurantelor din România), datele statistice arată astfel:

120 000 euro/ an a însemnat pierderea medie per unitate în 2020;

de la 400.000 de angajați, cât număra industria în 2019, au rămas 280.000 în 2021;

de la 40 000 de unități în 2019, acum sunt doar 28.000, cifră în continuă scădere.

