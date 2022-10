Mărturia unui părinte al cărui bebeluș a murit în Spitalul Județean Cluj din cauza infecțiilor nosocomiale: „Nu voi lăsa sistemul să-și găsească noi victime”

Alexandru Verdeș, în dreapta, plan îndepărtat, a fost prezent la protestul de vineri din Piața Unirii din Cluj

Protest la Cluj

Părinții au participat vineri la un protest în Piața Unirii din Cluj pentru a cere o anchetă la maternitatea din Cluj unde patru nou-născuți au murit doar în luna septembrie.

„Neam ucis de nosocomiale” a fost mesajul alcătuit din lumânări aprinse, pe caldarâm, de cele câteva zeci de participanți. La inițiativa organizației Declic, aceștia au afișat și un banner cu textul „Murim cu zile de la infecțiile intraspitalicești. Nu le mai ascundeți!”

Într-un dialog cu Libertatea, Alexandru Verdeș spune că „nu va lăsa pur și simplu sistemul să-și găsească noile victime”.

„Nu pot merge înainte, cu o floare la cimitir, iar ei să-și continue viețile și sistemul să meargă mai departe. E dureros să vezi murind un bebeluș de două kilograme și 42 de centimetri din cauza unor probleme dintr-un spital”, spune Verdeș pentru ziar.

Familiile au dat spitalul în judecată

Alexandru Verdeș este singurul părinte căruia Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj i-a recunoscut existența unei infecții nosocomiale, în cazul fetiței sale care a decedat în luna septembrie.

Recomandări Tot mai atacat din lumea tenisului după ce Simona s-a declarat „trădată”, Patrick Mouratoglou sare în apărarea elevei sale prinsă dopată

Serratia marcescens, un oportunist patogen, un germen care ar deveni virulent în condițiile unei gazde vulnerabile, cu imunitate scăzută, au explicat reprezentanții spitalului care insinuează că fetița ar fi fost deja infectată la internare.

Protest în Cluj

Familia Verdeș are o altă variantă și a dat spitalul în judecată alături de alte două familii care și-au pierdut copiii în același interval de timp de numai două săptămâni. Aceștia acuză unitatea medicală că încearcă să ascundă cauza deceselor, și anume infecțiile intraspitalicești.

„Doar în acest an 1.500 de mămici au plecat din secție fericite și mulțumite”

„Le înțelegem în totalitate durerea și empatizăm cu tot ceea ce înseamnă tristețea și durerea care le-au fost provocate. Dacă ei consideră că unul dintre colegii noștri a fost vinovat, îi asigur că n-au dreptate. Atunci când, din propria-ți unitate, 1.500 de mămici au plecat fericite și mulțumite, și cu copilașul alături, doar în acest an, înseamnă că acel colectiv își face totuși datoria”, spune managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență, Claudia Gherman la televiziunea locală Via Cluj.

Recomandări „Fără acest ajutor, mulți dintre cei care sunt acum în viață ar fi fost morți”. Cine sunt oamenii din armata civilă a Kievului care susțin din linia a doua rezistența pe frontul de luptă

În luna septembrie au murit patru nou-născuți la Cluj care au fost tratați la secția Neonatologie 1 din cadrul SCJU. În trei dintre cazuri, părinții au ieșit public să susțină că decesele au legătură cu infecții pe care bebelușii le-ar fi luat din unitatea medicală.

Spitalul admite, parțial, doar versiunea uneia dintre familiile care și-au îngropat copiii și mai vorbește doar despre un al doilea deces pe secție pe care-l leagă de prematuritate cu complicații „la un nou-născut din mamă Covid pozitiv”. Părinții insistă că sunt patru decese din 9 septembrie până în 25.

„La Bistrița mi-au spus că nu au un medicament”

Duminică se împlinesc șase săptămâni de când familia Verdeș din Bistrița și-a pierdut unul dintre gemenii născuți prematur, după 31 de săptămâni de sarcină prin fertilizare in vitro. Copiii au venit pe lume la Bistrița, iar tatăl spune că specialiștii de acolo, după ce l-ar fi asigurat că bebelușii sunt în afara oricărui pericol, i-au recomandat transferul la Neonatologie Cluj fiindcă n-ar fi avut un medicament „care trebuie administrat nou-născuților prematuri”. S-a pregătit o ambulanță pentru transfer, dar tatăl a obținut, după insistențe, aprobarea unui zbor cu elicopterul.

Recomandări INTERVIU. De ce oamenii au reacționat atât de agresiv la adresa Deliei, după ce artista a spus că nu vrea copii. Psiholog: „O durere rostogolită din generație în generație”

„S-au transferat rând pe rând, prima oară fetița, a doua oară băiețelul, la aproximativ 5-6 ore de la naștere”, își amintește Verdeș.

La aproape o săptămână după transfer, lucrurile s-au complicat pentru copilă, iar 14 zile mai târziu, pe 11 septembrie, spitalul din Cluj consemna decesul fetiței din cauza unei hemoragii intraventriculare. În documentele medicale apare și confirmarea existenței unei infecții asociate asistenței medicale – Sepsis neonatal tardiv cu Serratia marcescens.

Claudia Gherman, manager SCJU Cluj

Spitalul din Cluj arată cu degetul spitalul din Bistrița

Managerul SCJU Cluj a declarat într-o emisiune televizată că e posibil ca fetița să fi luat bacteria în spitalul din Bistrița, după ce s-ar fi descoperit probe pe cateterul care i s-a aplicat la spitalul de la care a fost transferată. Rezultatele prezenței bacteriei ar fi venit târziu, la o zi după deces, susține managerul spitalului clujean, în timp ce tatăl spune că a aflat cu câteva zile înainte, după o discuție cu unul dintre medicii unității.

„Bebelușul a fost testat bacteriologic pe tot parcursul spitalizării, a avut culturi și recoltări de probe biologice succesive. Inclusiv cu 7 zile înainte de deces acestea încă erau negative. Ultima dintre ele a ieșit pozitivă, din cateterul pe care bebelușul îl avea în vena ombilicală, cateter cu care de altfel a venit de la spitalul teritorial. Acolo a ieșit cultura pozitivă pentru Serratia patogenă și, în paralel, și în hemocultura bebelușului. Dar el a fost tratat de la primirea acestuia cu antibiotice foarte judicios selectate și administrate după ghidurile și protocoalele recomandate în astfel de situații, pentru că am avut de-a face cu această prematuritate precoce și cu risc, fiind consecința unei sarcini fertilizate in vitro”, a declarat Gherman la Via Cluj TV, care a adăugat că ancheta internă și cea de la DSP s-au finalizat cu concluzii care absolvă spitalul.

„Mi-au spus că au de toate, dar le lipseau niște eprubete care costă 2 lei”

Tatăl nu e de acord cu explicațiile și spune că sonda medicală ar fi fost oricum schimbată la Cluj.

Conducerea spitalului sută la sută nu va spune adevărul. Ar fi o minune mare ca, în România, să iasă o persoană în față și să-și asume lucrurile. Adevărul va fi stabilit în justiție. Alexandru Verdeș, părinte:

Insistă că declarația managerului e contrazisă de actele medicale „unde scrie negru pe alb că, la internare, nu s-a putut efectua cultura din sânge pentru că nu dispuneam de recipiente de hemocultură”.

„E vorba de niște eprubete de plastic care costă 2-3 lei la farmacia de vizavi de spital. Laudă-te, ca manager, când poți asigura astfel de lucruri banale și nu vorbi de medicină de top și de personal inimos”, spune părintele.

Verdeș își amintește că, pe 20 august, ziua în care copiii săi au ajuns la Cluj, a discutat cu medicul de gardă. A întrebat dacă nu trebuie să cumpere ceva, dacă în unitatea medicală sunt toate materialele și medicamentele necesare. I s-a răspuns că nu e nevoie de nimic:

„Avem de toate, nu ne lipsește nimic, asta mi s-a comunicat. Am întrebat: «trebuie să aduc ceva, să cumpăr ceva?» «Nu, domnule Verdeș, avem tot ce e nevoie.» Dacă mie îmi spuneau: «domnule Verdeș, n-am o eprubetă, nu am un medicament, nu am nimic, nu aveți posibilitatea să cumpărați sau să faceți rost de undeva?» Eu mă făceam rostogolul pe pământ și cumpăram, nu conta câți bani erau. Pe final mi-au spus să cumpăr niște pastile de ficat, cu câteva zile înainte să moară fetița. Eu am avut încredere când am plecat de la Bistrița. Știi, auzi oameni mergând cu speranță la medic la Cluj. ‘Tu-i mama lui de Cluj!”, izbucnește bărbatul.

Spune că, atât timp cât spitalul n-a avut eprubete să facă o antibiogramă, nu poate fi vorba de „o judicioasă selecție a antibioticelor”.

Acesta consideră că și protocoalele de igienă din spital lasă mult de dorit. A dezvăluit că a văzut un membru al personalului venind de afară, din ploaie, cu o cutie de eprubete direct în sala de terapie intensivă și că erau asistente care ieșeau la țigară în hainele de spital.

Manager spital: „Nu au fost patru decese, doar două!”

Familia Verdeș a deschis un proces împotriva instituției medicale, a managerului și a șefei de secție. E susținut și de încă două familii care și-au pierdut copiii în aceeași lună, după ce au primit îngrijiri medicale la Neonatologie 1. În cazul acestora spitalul n-a recunoscut existența unor infecții intraspitalicești.

„Nu au fost patru decese, așa cum în mod eronat s-a vehiculat în presă. A fost un număr de două decese, din care unul avea și infecție asociată actului medical. Cel de-al treilea bebeluș s-a născut la noi în secție, dar în primele 36 de ore a fost transferat în alt spital, în Spitalul de Copii, pentru că necesita o intervenție chirurgicală de urgență, continuând spitalizarea acolo și având evoluția pe care noi nu o cunoaștem cu precizie în totalitate”, a declarat managerul SCJU Cluj, Claudia Gherman.

„Neam ucis de nosocomiale”

Patru decese în perioada 9-25 septembrie

„Pe 9 septembrie a murit un băiețel acolo, nu știu cauzele, n-am ținut legătura cu mămica lui. În data de 11 a murit fetița noastră. În următoarea duminică a murit Emanuel, băiețelul de la Dej. În următoarea duminică a murit Elias, băiețelul de la Vatra Dornei. În trei duminici la rând au murit trei copilași. Din informațiile pe care le-am primit de la ceilalți părinți, sunt decese cauzate de bacterii intraspitalicești”, susține Verdeș.

„Banii nu-mi aduc copilul înapoi”

Alexandru Verdeș spune că nu obținerea unor despăgubiri materiale îl motivează.

„Banii nu o pot aduce înapoi. E vorba de copiii care vor mai ajunge în acea secție. Ca părinte care te-ai luptat ani de zile să faci copii, să faci fertilizare in vitro, să meargă bine, să te gândești și la adopție, dacă nu reușește… E o luptă. Când știi că 31 de săptămâni duci sarcina corect, fără probleme de sănătate, sarcina merge foarte bine… Când ajungi să naști, doctorii să-ți spună că e totul bine. Îi vezi 6 zile din viață sănătoși, iar apoi primești un telefon la ora 10 seara, în care ți se vorbește despre stare critică și șanse minime. Rămân mari semne de întrebare și în mod cert se încearcă ascunderea adevărului”, spune tatăl.

Celălalt geamăn, băiețelul, a supraviețuit. Acum familia Verdeș trebuie să-l aducă periodic, pentru transfuzii, tot la spitalul pe care îl găsește vinovat pentru moartea fetiței.

„Spital prieten al copilului”

Secția Clinică Neonatologie I a fost acreditată de UNICEF cu distincția „Spital prieten al copilului” se arată pe site-ul oficial al Spitalului Clinic Județean de Urgență. Este o maternitate de nivel III, ceea ce presupune îngrijirea nou-născuților din maternitatea proprie, precum și a nou-născuților cu risc major, născuți în unitățile de nivel II și I din regiune și transferați în unitatea de nivel III de către Unitatea de transport neonatală din structura sa.

Secția dispune de 45 de paturi, din care 10 paturi în compartimentul terapie intensivă. În această secție a spitalului, spun reprezentanții instituției, sunt tratate toate cazurile de complicații la naștere din regiunea nord-vest a țării, adresabilitatea către această unitate medicală fiind foarte mare. Rata de mortalitate s-ar situa sub 1%, mai exact 0.82%.

Libertatea a scris joi despre cazul unor părinți care și-au pierdut copilul nou-născut la Iași din cauza infecțiilor nosocomiale. Ziarul a urmărit evoluția dosarului. După 5 ani, procurorii din Iași nu au trimis pe nimeni în judecată, susținând că așteaptă verdictul medicilor legiști. Aceștia au întors raportul medico-legal întocmit de IML Iași, după ce au constatat că medici aflați în conflict de interese au apărat maternitatea unde muriseră doi copii în 2017, infectați cu Klebsiella.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Toni Iuruc a dezvăluit un detaliu incredibil despre Simona Halep: "Știți foarte bine că abia am terminat divorțul..."

Playtech.ro Iulia Vântur, DESFIINŢATĂ pentru ce face în India! S-a făcut de râs, de ce este acuzată: 'Nu te ajută.....

Viva.ro O știa toată România, dar a ajuns de nerecunoscut! Ce s-a ales de ea, la 56 de ani, după ce a luat-o pe calea credinței

Observatornews.ro O tânără a murit după ce s-a aruncat de la etaj, în Capitală. Vecinii spun că depresia şi dorul de copil ar fi împins-o la gestul extrem

Știrileprotv.ro Toni Iuruc, după ce Halep a fost depistată pozitiv: „Poţi să-i iei orice Simonei, dar dacă i-ai luat asta, o omori!” Declarație cutremurătoare: ”Nu mai e om!”

FANATIK.RO Horoscop karmic pentru săptămâna 24-30 octombrie 2022. Zodiile de apă trăiesc ce nu au mai trăit

Orangesport.ro Măsură de ultimă oră. Pe cine a sunat Halep prima dată după ce a fost depistată pozitiv: "Are acest drept"

HOROSCOP Horoscop 22 octombrie 2022. Taurii ar fi de dorit să nu amestece vocea rațiunii în toate și să judece sentimentele la rece

PUBLICITATE Cei dragi ai tăi știu cât de mult ții la ei?