De Valentina Postelnicu,

Adoptarea moţiunii de cenzură ar putea declanşa procedura de alegeri anticipate, ceea ce îşi doresc preşedintele Klaus Iohannis şi PNL-ul.

Potrivit Constituţiei, după angajarea răspunderii, partidele pot depune, în maximum 3 zile, moţiune de cenzură. În plus, se mai poate depune încă o moţiune de cenzură, pe sesiune parlamentară, astfel că PSD are mai multe ocazii de a încerca să dea jos Executivul.



„Niciunde în Europa, în acest moment, nu şi-a permis nicio putere să modifice legile electorale cu aşa de puţin timp înaintea alegerilor, indiferent de ce alegeri vorbim. În cazul de faţă vorbim de alegerile locale. Nimeni până acum în România în cei 30 de ani de democraţie consideraţi totuşi puţini ca şi democraţie nu şi-a permis cu un Guvern în funcţie de interesele proprii să vină cu modificări la legile electorale. Este cea mai gravă criză de abuz de putere. (…) Mâine vom depune moţiunea de cenzură şi la prânz vom face Biroul permanent reunit pentru programul de citire a moţiunii.”, a declarat miercuri liderul PSD Marcel Ciolacu, la Parlament.

Marcel Ciolacu a arătat că lipsesc 5-6 voturi pentru ca moţiunea de cenzură să fie adoptată de Parlament şi a susţinut că există negocieri cu parlamentari care vor să se afilieze grupului social-democrat.

Moţiunea este susţinută de PSD, UDMR şi câţiva parlamentari de la Forţa Naţională, partidul lui Teodor Meleşcanu. Rămâne de văzut cum vor vota independenţii şi minorităţile, în plen.

Pentru a trece moţiunea de cenzură este nevoie de voturile favorabile a 233 de parlamentari.

PSD are 198 de parlamentari şi UDMR – 30, în total fiind 228 parlamentari care ar vota pentru.

Liderul PNL Ludovic Orban spune că moţiunea de cenzură nu are şanse să treacă.

„Pe evaluarea mea actuală nu trece. Păi, PSD cu UDMR calculaţi cât au, au 228, ei zic 229. Pe evaluarea noastră, în momentul de faţă, nu există voturile necesare. Pe de altă parte, v-o spun foarte limpede, eu nu mă joc cu politica, am spus că noi susţinem alegerea primarilor în două tururi şi ne-am pus mandatul pe masă. (…) Noi am făcut ceea ce trebuia să facem, ne-am angajat răspunderea pentru a impune alegerea primarilor în două tururi. (…) Eu zic că nu trece moţiunea de cenzură. Uitaţi-vă la declaraţiile publice ale formaţiunilor politice. Deci, au spus că votează moţiunea PSD şi UDMR, celelalte formaţiuni au spus că nu votează. Sigur că este bine pentru România să se declanşeze anticipate, pe de altă parte, noi, ca Guvern, ne punem în practică programul de guvernare folosind toate instrumentele pe care le avem la dispoziţie pentru a pune în practică soluţiile pe care le-am făcut”, a declarat Ludovic Orban, miercuri seară, la Realitatea Plus, întrebat dacă moţiunea de cenzură anunţată de PSD va trece la vot în Parlament, relatează Agerpres.



Ludovic Orban