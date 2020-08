(Publicitate) Alegeți un cămin de bătrâni pentru cei dragi în cunoștință de cauză! Iată ce trebuie să știți!

Pensionarea este o perioada plina de oportunitati, iar timpul liber poate fi folosit pentru o multitudine de lucruri, de la cresterea nepotilor pana la vacantele de relaxare, la mare sau la munte, dupa preferinte. Insa, odata cu inaintarea in varsta sau cu aparitia unei maladii serioase, trebuie stiut ca exista si optiunea unui camin de batrani care sa se ingrijeasca de cei dragi dumneavoastra.

Poate ca cel mai important factor in alegerea azilului potrivit este intelegerea nivelului de implicare necesar. Astfel, unele camine de batrani ofera asistenta pe mai multe niveluri, de la ingrijirea celor dragi afectati de boala Parkinson sau de efectele unui accident vascular cerebral (pareza sau semipareza) pana la ingrijiri paliative in cazul celor afectati de metastaze sau chiar ingrijiri si tratament pentru boala Alzheimer.

Acest criteriu al nivelului de ingrijire oferit este deosebit de important in alegerea unui azil potrivit. Mai mult, trebuie sa ne orientam catre un azil care dispune de personal medical, calificat sa urmareasca evolutia bolii si sa modifice tratamentul in consecinta.

Daca ne gandim putin la toate costurile pe care le implica sarcinile zilnice, precum curatenia, gatitul, asigurarea igienei personale, management-ul medicatiei, transportul si multe altele, vom realiza ca avem nevoie de mai multe persoane pentru asistenta personala a varstnicului din familie. La un camin de batrani, personalul este ales “pe spranceana”, avand experienta in senologie si in tratarea persoanelor de aceasta varsta.

Mai mult, intr-un azil de batrani, adesea se leaga prietenii trainice, iar activitatile zilnice includ jocuri, evenimente speciale sau, la cererea persoanelor in etate, liniste neintrerupta.

Alegerea unui camin potrivit este cruciala pentru cei care au un membru de familie suferind de Alzheimer sau dementa. Acestea dispun de personal pregatit sa ingrijeasca aceste afectiuni, dar si de extra masuri de siguranta si securitate pentru pacienti. Astfel, nu va trebui sa va faceti griji in privinta celui drag, care va fi inconjurat 24/7 de un personal capabil si atent la orice nevoie.

In cazul celor care se recupereaza in urma unei afectiuni sau traumatism si care ar avea nevoie de asistenta medicala pe termen lung, optarea pentru un camin de batrani poate aduce multe avantaje. De la ajutorul oferit la deplasare pana la ingrijirea personala sau dozajul medicamentelor, medicii si asistentele sunt alaturi de seniori zi si noapte.

Cu toate acestea, accentul nu se pune doar pe ingrijirea corpului, ci, prin activitatile zilnice oferite, se va oferi o atentie speciala mintii si sufletului, furnizand oportunitati pentru a cunoaste lucruri si persoane noi.

Un alt factor care poate fi luat in considerare este pozitionarea acestuia. Aici intra atat preferintele persoanei in etate, cat si a membrilor familiei. Astfel, inscrierea in zona centrala a orasului poate avea multe avantaje: proximitatea fata de membrii familiei, care pot veni in vizita, dar si a altor repere importante, precum spitale sau clinici private.

Asadar, batranetea sau o boala grava nu inseamna sfarsitul drumului! Discutati cu persoana in etate, alegeti cel mai potrivit camin de batrani, in functie de preferinte, dar si de serviciile alese, si pregatiti-va sa le oferiti o noua oportunitate celor dragi!

