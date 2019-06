(Publicitate) Centrul românesc, finanțat cu bani elvețieni, unde copiii și adulții învață știință prin joc. Interviu cu Gabriela Ionescu, director Casa Experimentelor

Gabriela Ionescu a pornit Casa Experimentelor, sau Romanian Science Center, acum aproape patru ani, după o vizită la Palatul minunilor din Budapesta, care a inspirat-o. Cu finanțarea primită prin Programul de Cooperare Elvețiano-Român, românca a pus pe picioare un centru deschis atât copiilor, care învață științe – fizică, matematică, biologie – prin jocuri, dar și adulților, prin programe de tip teambuilding sau alături de familie.

Programul Româno-Elvețian înseamnă o finanțare nerambursabilă în valoare totală de peste 23 de milioane de franci elvețieni și susținerea experților și practicienilor elvețieni prin care au fost dezvoltate 141 de proiecte aparținând ONG-urilor din România. Domeniile lor de aplicare au fost nu doar variate, cât mai ales vitale: de la cercetare, mediu și agricultură, la educație și probleme sociale.

Programul, care s-a desfășurat între 2013 și 2019, a fost gestionat la nivel local de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC).

Despre susținerea partenerilor elvețieni de la Techhnorama Swiss Sience Centre, pe care au primit-o prin Programul de Cooperare Elvețiano-Român, dar și despre atelierele deschis și pentru copii, și pentru adulți, ne vorbește Gabriela Ionescu, fondatoarea și directorul Casei Experimentelor.

Libertatea: Care sunt principalele servicii pe care le oferă Casa Experimentelor?

Gabriela Ionescu: Casa Experimentelor – Romanian Science Center este un centru științific interactiv, primul centru de acest gen din România, cu un concept inovativ de învățare a științei într-un mod informal. Este o expoziție permanentă de tip „hands-on” în care exponatele științifice te invită să le testezi prin „joacă”. Exponatele sunt din diverse domenii și anume: optică, acustică, mecanică, electricitate, magnetism, electromagnetism, matematică, biologie.

Pe lângă această expoziție interactivă mai oferim și o gamă variată de workshop-uri cu diverse teme, copiii pot să-și serbeze ziua de naștere sau onomastică în cadrul unui concept nou, iar firmele mari să participe la programe de Team Building altfel.

De asemenea, este bine de știut că închiriem diverse exponate pentru evenimente corporate, fiind prezenți până acum în Cluj, Poiana Brașov și București în diferite locații.

Libertatea: Cine poate participa la atelierele sau evenimentele organizate la Casa Experimentelor?

Gabriela Ionescu: La evenimentele organizate pot participa atât copiii cu vârsta de peste 3 ani, cât și adulți de +99 ani. O bunicuță care ne-a vizitat a rămas foarte încântată de Patul Fakirului, exclamând „Muream, și nu vedeam asta!”. În schimb, fiecare workshop în parte are o vârstă recomandată, vârsta încadrată între 3 ani – 18 ani, însă, au experimentat și adulții alături de copii.

Libertatea: Cum decurge un atelier clasic – ce etape și ce instrumente sunt folosite?

Gabriela Ionescu: Odată intrați în workshop, participanții sunt informați că trebuie să respecte câteva reguli de lucru în laborator. Fiecare participant are propria lui tavă de lucru cu instrumentele necesare bunei desfășurări. Experimentele din cadrul workshop-ului se fac sub îndrumarea atentă a unui moderator. Timp de 45 de minute participanții sunt cercetători.

Libertatea: Cum ați ajuns la procesul de învățare și apropiere de știință prin joacă și experiment? Ce v-a inspirat?

Gabriela Ionescu: Ideea a fost lansată de fiica mea, acum 12 ani când vizităm Palatul minunilor din Budapesta. Ea a fost cea care, plină de entuziasm, m-a întrebat „Mami, de ce nu faci și tu așa ceva în România?”. Odată ideea lansată, după trei runde de depuneri de proiecte, ideea s-a materializat în cadrul Programului de Cooperare Româno-Elvețian, runda a doua.

Libertatea: De ce elemente ați ținut cont când ați gândit programele?

Gabriela Ionescu: Gândirea are la baza know-how-ul primit de la partenerul nostru elvețian Techhnorama Swiss Sience Centre din vremea proiectului. Încă de la început, în echipa de implementare au fost persoane cu un grad ridicat de abilitați necesare, de la ingineri la profesori de fizică și psihologi. Cu toții, în cadrul întâlnirilor de lucru am dat fenomenelor înțeles, pentru a fi la îndemână atât a copiilor, cât și a adulților.

Libertatea: Top 3 cele mai populare ateliere?

Gabriela Ionescu: E..E..E.. (Electromagneti, Electroliza, Electricitate), Parfumul…tău, din seria de workshop-uri Kids Lab sprijinite de sponsorul nostru BASF și Caleidoscop. Topul este de anul trecut.

Libertatea: Cum contribuie atelierele de la Casa Experimentelor în dezvoltarea unui copil? Pe termen lung, cum contribuie la formarea generațiilor de mâine?

Gabriela Ionescu: Workshop-urile oferite de Casă Experimentelor presupun experimentarea proprie, ceea ce înseamnă că cel mic face cu mâna lui experimentele și, astfel, își dezvoltă atât motricitatea cât și capacitățile de analiză și sinteză. Plus, copilul învață regulile de conduită în laborator, învață să pună întrebări și să exploreze.

Sperăm că dintre copiii care ne-au trecut pragul, unii dintre ei se vor îndrepta spre un domeniu al științei (fizică, matematică, etc.) stimulați de ceea ce au văzut și au experimentat la Casa Experimentelor.

Intenționăm să dezvoltăm un sistem de abonamente, deoarece avem deja destui vizitatori care sunt la peste a zecea vizită.

Trebuie să menționez și campania „Știință pentru toți!” derulată de noi, fără niciun sprijin de la stat, prin care oferim intrarea gratuită grupurilor de copii instituționalizați și a persoanelor cu deficiențe de vedere și de auz. Mai multe detalii despre această inițiativă, puteți găsi pe site-ul nostru www.casaexperimentelor.ro, la pagină Inițiativa Socială.

Libertatea: Ce ați învățat în acești ani de activitate?

Gabriela Ionescu: Vorbim de 3 ani și jumătate de existența a Casei Experimentelor. Pot spune că încă ne uităm cu jind spre alte Science Centres din Europa, unde statul, fie prin autorități locale sau centrale, sprijină acest gen de inițiative. Doar că un exemplu, partenerul nostru elvețian Technorama, beneficiază anual de minim 35% din bugetul lor de cheltuieli, de bani de la bugetul local.

Avem multe lecții pe care le vom putea valorifica în viitoare proiecte și parteneriate, însă ce este cel mai important, este impactul pozitiv pe care îl avem în rândul copiilor pentru aprofundarea științelor.

Libertatea: Cum v-a ajutat susținerea oferită de Programul de Cooperare Elvețiano-Român?

Gabriela Ionescu: Ei ne-au dat viață! Nu sunt multe de spus… doar mulțumiri pentru sprijinul oferit pe întreagă perioada de implementare, tuturor consultanților de la FDSC (n.red. Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile), toți cu o deschidere largă și dorința de a face și nu de a pune „bețe în roate”.

Libertatea: De ce e importantă educarea copiilor în științe și cum se pot implica și alții?

Gabriela Ionescu: Științele stau la baza vieții de zi cu zi… mergem la cumpărături și facem calcule, mergem la dans și aplicăm principiul echilibrului, la handbal sau alte sporturi cu mingea măsurăm unghiul cel mai bun pentru o lovitură precisă… până și mersul are fizică lui.

Implicarea financiară prin donații și sponsorizări poate să ne ajute să dezvoltăm câteva capitole noi pe care le avem în vedere, din domeniile biologiei și geografiei. De asemenea, avem în plan dezvoltarea unei secțiuni noi dedicate doar adolescenților, are să le vină în ajutor în procesul lor de evoluție. Sunt multe pe care putem să le facem și le vom face. Gândiți-vă că acum 4 ani, nici partenerul elvețian nu a crezut în puterea noastră, rămânând surprinși de realizarea noastră, exclamând cu admirație „Gabriela, you did it!”.

