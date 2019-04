(Publicitate) De la faliment la profit in 12 luni

Ulterior, pasiunea a început să fie documentată cu o serie întreagă de cărți din zona de antreprenoriat și cu participarea la diversele cursuri de business, organizate în Iași sau București.

Fiind încă pe băncile facultății de arhitectură și primind bani de la părinți pentru cheltuielile de zi cu zi, am hotărât să mă angajez ca barman la o cafenea din Iași din dorința de a mă întreține singur, însă îmi doream mai mult. Voiam să am un proiect al meu pe care să-l construiesc de la 0.

Totodată, studiind arhitectura atât la liceu, cât și la facultate, timp în care designul interior m-a pasionat cu adevărat, la începutul anului 2016, împreună cu un asociat și 1500 euro, am deschis atelierul Mr. House, în care pasiunea a devenit realitate, construind piese de decor, din lemn. Ușor, ușor, atelierul nostru s-a transformat în atelier de mobilă. Așadar, de la micile decorațiuni am trecut la a construi adevărate piese de mobilier, pe baza proiectelor de design interior pe care le făceam pentru clienții noștri. Am amenajat o serie de apartamente și cafenele din Iași, însă problemele interne nu au ezitat să apară. La jumătatea anului 2017, undeva pe la final de vară, firma se afla foarte aproape de faliment. Am decis să-mi separ drumul de asociatul meu și să renunț la atelier, rămânănd doar cu brand-ul Mr. House și cu o insulă micuță deschisă în mall în urmă cu jumătate de an.

Parcusul a fost dificil. Am schimbat, așadar, profilul de producție al firmei cu unul de retail și am reușit să ajungem la un echilibru în 12 luni. Am dublat dimensiunea insulei din mall, am mai deschis un magazin fizic în centrul orașului și, pe zi ce trece, dezvoltăm și magazinul online, ajungând la momentul actual să ne adresăm tuturor regiunilor țării, depășind 100 clienți lunar.

S-a format un trend, în adevăratul sens al cuvântului, să ai un business în ziua de astăzi, însă nu mulți sunt cei care reușesc să fie consecvenți. Pe tine ce anumite te motivează să continui?

Rata de reușită este direct proporțională cu rezistența la piedicile pe care le întâmpini pe drum. Practic, aici cred că este problema. Totuși, intervine și educația antreprenorului. Dacă nu ai nicio idee despre cum se construiește un business în ziua de azi, e o piedică pe care ți-o pui singur. Dar la cât de multe materiale există astăzi pe piață, poți învăța orice. Trebuie doar să îți dorești.

În cazul meu, motivația vine din visul meu, visul la care lucrez și la care mă gândesc în fiecare zi. Asta mă împinge să continui oricât de dificil ar fi drumul. Dacă nu ai o țintă, nu știi încotro să te îndrepți.

Care au fost cele mai mari provocări în acest parcurs al tău de antreprenor?

Formarea unei echipe a fost o adevărată provocare pentru mine, dar si faptul că m-am implicat în alte proiecte, pe care le-am considerat oportunități la momentul respectiv, defocusându-mă, astfel, de la proiectul Mr. House. Puțini știu că am avut 3 eșecuri în alte 3 business-uri, fapt care a dus la o destabilizare temporară a ceea ce înseamnă Mr. House. Acum, obiectivul meu este dezvoltarea brand-ului și lărgirea gamei de produse.

Am văzut cu toții că magazinele Mr. House se diferențiază cu ușurință de celelalte magazine din zona de home deco și cadouri încă de la o primă vedere. Tu cum ai prezenta brand-ul Mr. House?

Bucurie, stare de bine, design, estetic, susținere, satisfacție, pasiune, profesionalism. Acestea ar fi câteva cuvinte-cheie care îmi vin acum în minte. Lucrăm constant la îmbunătățirea experienței clientului, dar și la diversificarea produselor. Punem la dispoziția clienților noștri servicii gratuite de consiliere și împachetare pentru cadouri, atmosfera din magazine este una extrem de prietenoasă, zicem noi, cu muzică bună, miros plăcut și produse pe gusturile și nevoile tuturor.

Eu zic că cel mai bine este să testați voi înșivă experiența Mr. House (atât offline, cât și online) și să ne spuneți după.

Ce aptitudini sunt puse în joc zi de zi în activitățile pe care le desfășori?

Menținerea energiei și a unei stări pozitive, rezistența la stres și la negativism, capacitatea de a fi vizionar și de a sesiza oportunitățile, auto-motivarea continuă. Cred că acestea ar fi principalele aptitudini, necesare în activitatea zilnică.

Mai ai timp și pentru tine? Cum îți petreci timpul liber?

Nu simt că fac efort chinuitor în activitatea mea sau că nu am timp pentru mine. Petrec destul de mult timp în firmă și simt că acesta este timpul pentru mine, în aceasta etapa de dezvoltare. Iubesc ceea ce fac și nici măcar chestiunile mai rigide, ca dezvoltarea unor sisteme de ordin administrativ în firmă, nu-mi creează repulsie. Le percep ca pe niște provocări benefice pentru mine atât la nivel personal, cât și profesional.

Simt mai degrabă ca am mereu timp liber pentru ceea ce îmi doresc, fie că asta înseamnă să-mi iau o zi liberă atunci când simt nevoia, să călătoresc de 4-5 ori pe an în care să mă deconectez total sau să-mi fac planuri spontane de evadare din oraș, chiar și în timpul săptămânii.

Muncesc fără probleme chiar și 12 ore pe zi, așa că nu mă mustrează conștiința dacă se întâmplă o dată să-mi iau lunea liberă.

Ce sfaturi ai da unui antreprenor tânăr, aflat la început de drum? Cu alte cuvinte, ce ai fi vrut să știi și tu atunci când te aflai la început?

Nu tot ceea ce zboară se mănâncă. Succesul nu vine peste noapte. De fapt, sunt ani de zile de muncă și experiențe în spate. Eu, personal, am avut multe eșecuri din care am învățat, dar nu am renunțat. Cel mai important este să nu renunți atunci când îți este cel mai greu și să-ți găsești o sursă de motivație pentru a continua.

Le-aș mai spune tinerilor antreprenori că totul se face cu un plan și pentru asta vor avea nevoie de educație în această direcție, că pot caute un mentor potrivit care să îi îndrume, că este bine să facă networking și să-și găsească un grup de oameni din zona de business cu care să își petreacă timpul și cu care să împărtășească din experiențele lor.

Ce planuri de viitor ai pentru Mr. House?

Ne dorim să deschidem și un al treilea magazin în Iași cât de curând și să ne extindem și pe plan național. Totodată, așa cum am mai spus, vrem să diversificăm cât mai mult gama de produse pe platforma noastră online, să introducem și piese de mobilier și să ajungem cel mai mare magazin online de cadouri și piese de home deco din România.