Studiul acesta, Romania CSR Index, reprezinta o analiza independenta si foarte complexa cu 10 categorii si care evalueaza conform unor parametrii internationali companiile de la noi din tara, in functie de implicarea in domeniul sustenabilitatii si responsabilitatii sociale.

Petru Kaufland Romania desemnarea ca si “Kaufland cea mai sustenabila companie din Romania”, reprezinta o mare reusita, fiind vorba despre al doilea an consecutiv cand dispune de aceasta realizare. Punctajul a fost de 98 de puncte dintr-un total de 100 conform analizei realizate de catre agentia de consultanta The Azores si prezentate in cadrul celei de-a patra editii Romania CSR Index 2019, ce a inclus o lupta intre peste 700 de companii. De asemenea, Kaufland Romania a primit si distinctia Gold Level in cadrul conferintei ,,Best Practices in Romanian CSR”, care a avut loc miercuri, 24 iulie 2019.

Toate categoriile care au stat la baza obtinerii acestei distintii, sunt: guvernanta corporativa, diversitatea, impactul economic, mediul inconjurător, drepturile omului si politica anti-coruptie, angajati, marketing, investitii in comunitate si lantul de aprovizionare.

Acest premiu, Gold Level, consta in recunoasterea eforturilor depuse de companie, de a reuni intr-un raport de sustenabilitate aliniat standardelor internationale de raportare Global Reporting Initiative (GRI). In plus, acest raport are Indexul de Continut validat GRI, iar acuratetea informatiilor a fost audiata conform standardului international AA1000AS, astfel incat sa existe incredere pentru parteneri, ca datele prezentate sunt si cele exacte.

,,Cu această ocazie, lansez o invitație deschisă întregului mediu de afaceri de a se alătura acestui efort al raportării de sustenabilitate conform standardelor internaționale. Este nevoie de implicarea tuturor companiilor pentru a putea face diferența: problemele și obiectivele de mediu, de dezvoltare socială și economică ne privesc pe toți. Ne concentrăm să fim buni fiecare în parte, dar numai împreună putem avea un impact semnificativ. Companiile au un rol esențial în generarea schimbării”, declară Valer Hancaș, director Comunicare și Corporate Affairs, Kaufland România.

In ceea ce priveste Kaufland sustenabilitate, in fiecare an se publica un raport ce are rolul de a analiza activitatea companiei in vederea dezvoltarii angajatilor, a unui mediu de lucru corect, strategia de sustenabilitate, contributia in cadrul comunitatilor, investitii in lantul de aprovizionare etica, precum si protectia mediului. Pe langa acestea, in plus sunt oferite si informatii ce au legatura cu performanta companieie din perspectiva dezvoltarii sustenabile, alaturi de multe alte obiective asumate pentru urmatorul an financiar.

De asemenea, astfel incat acest raport sa poata fi realizat cu strictete pentru rezultate pozitive vizibile, Kaufland se ocupa de derularea unei cercetari de piata, in care sunt implicati toti partenerii sai: de la angajati, furnizori, clienti, parteneri de afaceri, autoritati sau media, si pana la ONG-uri. Toate aceste lucruri au ca scop determinarea temelor care pot influenta relatia acesora cu compania Kaufland Romania.

Kaufland Romania si-a asumat si luarea unor masuri prin care sa implementeze diverse proiecte care sa contribuie la realizarea Obiectivelor ONU de Dezvoltare Durabilă (Global Compact). aceste obiective in care Kaufland Romania si-a luat angajamentul, constau in probleme precum eradicarea saraciei, imbunatatirea sanatatii si a educatiei, cresterea sustenabilitatii urbane si pana la sustinerea pricipiilor de guvernanta recomandate de ONU in ceea ce priveste drepturile omului, anti-coruptie, protectia mediului si practici de lucru sustenabile.

Compania Kaufland Romania, este o organizatie deschisa ce are ca obiectiv depasirea cerintelor legislative minime obligatorii si sa atinga sau sa depaseasca de ce nu, cele mai bune practici existente in momentul de fata la nivel international.

Misiunea acestora este una complet asumata in fi partener implicat și sustinator activ al comunitatii si al economiei locale, fiind incurajate constant relatiile cu partenerii de afaceri, prin sustinerea si grija acordata angajatilor, dar si prin contributia pe care o aduce la cresterea gradului de constientizare a temelor precum si consumul responsabil, grija fata de mediu si sustinerea comunitatilor locale.

Citeşte şi:

GSP.RO Investiție de 10 milioane de euro acasă la Liviu Dragnea! FOTO EXCLUSIV

Unica.ro S-au publicat stenogramele complete. Ce a vorbit Alexandra cu operatorii 112 chiar înainte să moară

Viva.ro Ultima discuție pe care a avut-o ALEXANDRA, înainte să se urce în mașina CRIMINALULUI! Motivul pentru care a făcut asta e noutate absolută!