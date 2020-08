Ştiri (Publicitate) Trăiește noul de Nepretuit: câștigă autorulota oferită de Mastercard și reinventează-ți vacanța De Petre Dobrescu, . Ultimul update Marți, 11 august 2020, 18:53

Trăim o nouă normalitate. Am amânat sau am renunțat la vacanțele pe litoral mediteranean sau în alte destinații îndepărtate și le-am înlocuit cu escapade și drumeții în locuri minunate din România, care merită să fie descoperite. Ne vizităm mai des rudele de la țară și, așa, ne bucurăm de peisaje și momente extraordinare. Iar cumpărăturile care durau și ore întregi în mall-uri și magazine au fost înlocuite de shopping-ul online. Toate acestea însemnă că, deși lumea s-a schimbat, avem o mulțime de moduri prin care să descoperim noi experiențe de neprețuit. Mastercard a lansat recent campania națională „Trăiește noul de neprețuit. Hello Priceless!” și, alături de Smiley, imaginea campaniei și protagonistul spotului TV dedicat, te invită să te bucuri de partea priceless a vieții.