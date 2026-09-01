UPDATE 15.50 Robert Sighiartău, vicepreședinte al PNL, a anunțat într-o conferință de presă că toți cei care au votat Guvernul Veștea își pierd funcțiile de conducere din structurile Camerei. De altfel, liderii PNL au și stabilit persoanele care îi vor înlocui pe puciști, modificările urmând a fi înaintate spre Birourile Permanent, apoi concretizate prin voturi la nivelul comisiilor.

UPDATE 14.20 Ilie Bolojan a cerut la ședința de grup de la Camera Deputaților ca liberalii aflați în „disonanță cu partidul să se retragă din funcțiile de reprezentare din Parlament”. Așadar, de la șefiile de comisii sau din alte funcții de conducere.

Un mesaj similar a fost transmis și la Senat. În cazul în care vor fi probleme, conducerile grupurilor au mână liberă să ceară înlocuirea lor. Nici la Senat, nici la Cameră, nu au venit numeroși puciști, de la Nicoleta Pauliuc până la Alina Gorghiu.

***

Grupurile parlamentare ale PNL se reunesc după ora 12.00, pentru a decide strategia pentru noua sesiune, dar și pentru a stabili noi conduceri la mai multe funcții din Parlament pentru care există vot periodic.

Din informațiile Libertatea, PNL ar urma să facă schimbări la nivelul șefilor de comisii. Mai precis, după războiul intern din ultimele luni, gruparea Bolojan urmează să treacă prin vot schimbarea din funcțiile de conducere a celor care fac parte din gruparea Thuma și care au votat pentru învestirea Guvernului Veștea.

Prim-vicepreședintă a PNL, pe cale să rămână fără funcție

Surse de la vârful PNL au precizat că în primul rând vor fi înlăturați de la șefia Comisiei de apărare din Senat și de la Comisia de transporturi din Cameră, Nicoleta Pauliuc, respectiv Lucian Bode. Pauliuc este în continuare prim-vicepreședintă a PNL.

Alte persoane din gruparea pucistă care ar urma să fie înlăturate din funcții de conducere sunt Andrei Baciu, care acum e vicepreședinte la Comisia de apărare, Ciprian Pandea, actualmente secretar la Comisia de buget-finanțe, dar și Alina Gorghiu și Ionuț Stroe sunt pe lista celor care ar urma să fie scoși din diferite organisme parlamentare. Gorghiu va fi înlăturată de la Adunarea Parlamentară a NATO, precum și din funcția de la externe, unde e vicepreședinte, dacă trece votul grupării Bolojan.

De asemenea, Stroe nu va mai fi președinte la Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. Nu în ultimul rând, senatorul Mihail Veștea va fi scos din funcția de vicepreședinte la Comisia de administrație.

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 2 comentarii
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Comentarii (2)
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FreeWokeNoReligion 01.09.2026, 12:46

Un alt infiltrat in PNL de sistemul securistic suveranist PSD AUR Antena 3 Partidul Conservator Dan Voiculescu Varanul este Daniel Constantin , traseist politic , președintele Agenției Române pentru și Comerț Exterior din subordinea Guvernului .

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viorel57 02.09.2026, 10:06

La PNL se întâmplă un fenomen ciudat. Peneliștii cu vechime sunt excluși din partid În vreme Ce oameni care semnează astăzi cererea de adeziune mâine sunt numiți președinți vicepreședinți iar culmea este că aceștia din urmă îi numesc pe cei cu vechime în partid puciști. De fapt asta este eticheta conducerii bolojan.

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