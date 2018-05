Puya a fost surprins duminică în vaslui într-o bezinărie ștergându-și singur parbrizul. Rapperul nu a apelat la serviciile ”băiatului” de la pompă și a fost fotografiat de un alt conducător auto, iar imaginile au fost publicate de vremeanoua.ro.

Puya era însotit de Tudor Sișu si alti doi membri din staff-ul sãu, venind de la concertul Forza ZU din Iasi. Evident, artiștii au fost recunoscuți de fani în benzinărie, au făcut poze și au dat autografe. Mesajul lui Puya de pe tricou a atras atenția failor. “Nu mã judeca prea aspru, mamã” scria pe tricoul negru purtat de rapper.

Fetița lui Puya, amenințată cu moartea

Puya a trăit momente de panică zilele trecute anunțând public că cineva i-a amenințat cu moartea fetița cea mare. “Cineva se laudă pe net că “o să îi ia gâtul Melisei” (fata mea cea mare) și că “o să mă lase fără un copil”… mi-am spus: eee, na, e clar că avem de-a face cu bolnavi psihici, frustrați nebuni! Dar când vine vorba să îmi apăr copiii, eu sunt cel mai nebun!!! Și când zic nebun, mă gândesc la Spitalul de Psihiatrie Obregia… nu la “nebunatic, nonconformist, out of the box etc”… ce să fac acum? a scris Puya pe facebook.

Sursa foto: vremeanouă.ro