Fiica cea mare a lui Puya, amenințată cu moartea. “Se laudă că o să îi ia gâtul Melisei”

Puya, cunoscut publicului din trupa La Familia, a făcut o mărturisire șocantă pe contul său de Instagram. Artistul le-a spus fanilor că fiica sa cea mare, Melisa, în vârstă de opt ani, este amenințată cu moartea.

Puya, pe numele său real Dragoș Gărdescu, este căsătorit, din 2011, cu Melinda. Artistul a făcut public, în mediul virtual, un mesaj pe care l-a primit de la o persoană care îi amenință fiica.

“Cineva se laudă pe net că “o să îi ia gâtul Melisei” (fata mea cea mare) și că “o să mă lase fără un copil”… mi-am spus: eee, na, e clar că avem de-a face cu bolnavi psihici, frustrați nebuni! Dar când vine vorba să îmi apăr copiii, eu sunt cel mai nebun!!! Și când zic nebun, mă gândesc la Spitalul de Psihiatrie Obregia… nu la “nebunatic, nonconformist, out of the box etc”… ce să fac acum?

Îmi vine în cap cazul celor 2 copii de 16 ani care au tăiat gâtul celor 2 bătrânei de treabă care i-au luat cu autostopul… și nici acum nu își regretă faptă! Deci se poate!

Oricine ai fi, stai liniștit/ă. În lumea asta cretină, copiii mei nu merg nici până la pâine singuri! Și ai să vezi că în toată povestea asta eu o să fiu NEBUNUL, nu tu!”, a scris Puya pe internet.