Angajații din back-office se tem de concedieri sau pensionări anticipate

Sediul PwC din Oerlikon, Zurich, este epicentrul acestor schimbări. Angajații din back-office se tem de concedieri sau pensionări anticipate. O purtătoare de cuvânt a PwC a confirmat reducerile de personal: „Din motive organizaționale, un număr de două cifre de angajați din departamentul Internal Firm Services au fost informați că locurile lor de muncă nu vor mai exista în viitor.”

Departamente relocate în România și Polonia

Departamentele Service Tax și Advisory au fost deja afectate de concedieri anterioare. Unele sarcini au fost complet eliminate din Zürich și transferate către centrele PwC din Polonia și România.

În ciuda acestor schimbări, PwC susține că: „În procesul actual nu este prevăzută deloc externalizarea”. Cu toate acestea, compania admite că „analizează în permanență posibilitatea de a externaliza o parte din sarcini, pe lângă utilizarea tehnologiei.”

Aceste reduceri fac parte din strategia „Horizon 2028” a PwC. Gustav Baldinger, partenerul principal al PwC Elveția, pare hotărât să implementeze această strategie, indiferent de consecințe. Totuși, detaliile exacte ale planului rămân neclare pentru majoritatea angajaților.

Recomandări În culisele Power of Siberia 2. Ce dezvăluie acordul de gaze despre dependența Rusiei și influența crescândă a Chinei

Și alte companii din Big4 au făcut concedieri

Recent, șefa departamentului de resurse umane al PwC Elveția a părăsit compania. Surse interne sugerează că plecarea sa ar fi fost cauzată de un dezacord cu CEO-ul Baldinger privind reducerile de personal.

Restructurarea PwC nu este un caz izolat. Alte companii din Big4, precum Deloitte și KPMG, trec prin procese similare. Presiunea pentru randamente mai mari determină multe firme să mute locuri de muncă din Elveția în țări cu costuri mai reduse.

PwC afirmă că va evalua „avantajele și dezavantajele externalizării”- „inclusiv impactul asupra angajaților și mediului, în conformitate cu codul nostru de valori”. Cu toate acestea, angajații rămân îngrijorați cu privire la viitorul lor în companie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE