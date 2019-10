De Andreea Radu,

Zborul Qantas de la New York la Sidney, realizat cu aeronava Boeing 787-9 Dreamliner, cu 49 de oameni la bord, a durat 19 ore și 16 minute, scrie BBC.

Luna viitoare, compania intenționează să testeze un zbor fără oprire de la Londra la Sydney. După efectuarea mai multor astfel de teste, Qantas va decide până la sfârșitul anului dacă va începe să efectueze astfel de rute. Dacă decide să opereze zboruri fără oprire, serviciile ar începe să funcționeze în 2022 sau 2023.

Nici o aeronavă comercială nu are încă puterea unei astfel de rute ultra-lungi cu o încărcătură completă de pasageri și marfă, transmite agenția de știri Reuters.

Pentru ca avionul să zboare cei 16,200 de kilometri fără oprire, zborul Qantas a decolat cu combustibil maxim, încărcătură de bagaj restricționată și fără marfă.

În timpul zborului de la New York la Sidney, pasagerilor li s-a servit o masă bogată în carbohidrați, iar luminile au fost reglate în așa fel încât să îi ajute să doarmă.

Testele la bordul aeronavei au inclus monitorizarea activității cerebrale ale piloților, nivelurile de melatonină și vigilență, precum și alte analize.

Our very own @Kochie_Online reveals what it was like on board @Qantas‘ non-stop research flight from New York to Sydney ✈️ #QF7879 pic.twitter.com/nzl5b8LBes