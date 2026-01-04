„Rânca e mirifică şi vara şi iarna, dar parcă atunci când e de-a dreptul acoperită de zapadă, e frumuseţea absolută. Pentru frumuseţea asta m-am străduit să fie declarată staţiune de interes naţional”, a scris Miruţă, publicând imagini cu el curăţând zăpada.

Ministrul afirmă că, de două zile, la Rânca ”ninge cam încontinuu”. „Cine nu face pârtie e rost de bârfă între vecini dimineaţa la cafeaua băută în stradă. Aşa că mai cu lopata, mai cu freza, îmi câştig dreptul de a fi în tabara celor cu partia făcută”, a mai transmis Miruţă.

În ultimele zile, din cauza condiţiilor meteo din zonă, autorităţile au restricţionat periodic accesul către Rânca, fiind permis doar celor care locuiesc în zonă, aveau cazare asigurată acolo sau aveau maşini cu tracţiune integrală.

Amintim că, pe 31 octombrie, Executivul a adoptat o Hotărâre de Guvern prin care oraşul Novaci, inclusiv zona Rânca, a fost declarat staţiune turistică de interes naţional.

Ministrul de atunci al Economiei, Digitalizării, Radu Miruţă, afirma că Rânca este„unul dintre acele locuri de care orice român ar trebui să se îndrăgostească”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE