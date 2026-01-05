La finalul lunii decembrie 2025, Consiliul Local Tulcea a aprobat o majorare minimă a taxelor locale, conform Ordonanței de Guvern privind limitele de impozitare. Taxa de habitat va crește cu 3 lei, ajungând la 18,3 lei/persoană/lună sau 219,6 lei/persoană/an, conform Dobrogea News.

Taxa de habitat trebuie achitată anual, în două rate egale:

Prima rată: până pe 31 martie 2026;

A doua rată: până pe 30 septembrie 2026.

Dacă termenul-limită cade într-o zi nelucrătoare, plata poate fi efectuată în următoarea zi lucrătoare. Neplata în termen atrage majorări de întârziere, conform Codului de procedură fiscală.

În 2026, taxa de tratare mecano-biologică a deșeurilor biodegradabile (taxa T.M.B.) a fost suspendată, potrivit informațiilor oficiale.

Până la data de 31 martie 2026, proprietarii de autoturisme sunt obligați să depună declarația fiscală, însoțită de o copie conformă cu originalul a cărții de identitate a mijlocului de transport (față-verso). Declarația este necesară pentru înregistrarea normei de poluare și calcularea impozitului pe mijloacele de transport conform noilor reglementări legale. Impozitul se calculează în funcție de capacitatea cilindrică și norma de poluare, prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 cm³ cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul de referință.

Contribuabilii, atât persoane fizice, cât și juridice, pot beneficia de o reducere de 10% pentru plata integrală anticipată a impozitelor până la 31 martie 2026. Reducerea se aplică pentru impozitul pe clădiri, terenuri și mijloace de transport. În cazul persoanelor fizice, aceeași bonificație de 10% se acordă pentru plata anticipată a taxei de habitat până la aceeași dată.

