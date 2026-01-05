Consum între 4 și 6 litri pentru 100 de kilometri

Ford Fiesta, un hatchback compact, și-a câștigat recunoașterea internațională datorită fiabilității și întreținerii accesibile. Chiar și versiunile mai vechi, cu motoare pe benzină de 1,2 sau 1,4 litri, se remarcă prin consumul moderat de carburant.

„Potrivit testelor și proprietarilor, consumul mediu combinat ajunge la aproximativ 5,6 litri la 100 km”, precizează un articol al jurnaliștilor sârbi de la Blic, parte a Ringier Media International.

De ce este atât de accesibil?

Ford Fiesta se diferențiază prin costurile reduse de întreținere. Piesele de schimb sunt ușor de găsit la prețuri accesibile, iar mulți mecanici din România sunt familiarizați cu acest model.

Această combinație face ca modelul să fie preferat de șoferii cu buget limitat.

Funcționalitate și fiabilitate

Acest hatchback este preferat pentru dimensiunile compacte, care facilitează parcarea în oraș, și pentru spațiul interior decent. Cinci locuri și cinci uși sunt suficiente pentru familii mici sau uz cotidian.

Deși vehiculele la acest preț nu oferă echipamente premium, dotările de bază, precum transmisia manuală, multimedia simplă și sistemele de siguranță, sunt de ajuns pentru nevoile majorității cumpărătorilor.

Prețul unei astfel de mașini începe de la 589 de euro, potrivit anunțurilor de vânzare. Sursa foto: OLX.ro.

Se vând zilnic, iar prețurile scad chiar și sub 700 de euro

Chiar și modelele de generație mai veche, cu kilometraj ridicat și semne de uzură, rămân populare datorită construcției simple și longevității dovedite.

„Faptul că aceste mașini se vând aproape zilnic reflectă cererea constantă pe piață”, subliniază articolul jurnaștilor de la Blic.

Ford Fiesta rămâne o alegere frecventă pentru cei care caută un vehicul fiabil și accesibil, fiind ideal pentru șoferii debutanți sau pentru cei care au nevoie de o mașină practică în traficul urban.

